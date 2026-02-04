Andalucía reivindica en Europa el modelo de la PAC actual y exige protección ante el acuerdo con Mercosur

Las cifras del sector hortofrutícola andaluz reflejan un crecimiento destacado en los últimos años, con ventas que han alcanzado los 3,6 millones de toneladas por un valor de 6.659 millones de euros entre enero y noviembre de 2025, lo que representa cerca del 47 por ciento del valor total de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en ese periodo. Este volumen de exportaciones refuerza la posición de Andalucía como referente europeo en productos agroalimentarios y, al mismo tiempo, expone los desafíos que enfrenta el sector regional ante el nuevo escenario normativo y comercial internacional, como el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Según informó el medio Ideal, estas inquietudes fueron señaladas en el Parlamento alemán por el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Andalucía, Manuel Gómez, en un evento de reconocimiento al sector agrícola andaluz.

Gómez subrayó ante representantes europeos la importancia de mantener el modelo vigente de la Política Agraria Común (PAC) de cara al próximo marco 2028-2034. De acuerdo con lo publicado por Ideal, el responsable regional insistió en que la PAC es clave para la rentabilidad y competitividad del primer eslabón de la cadena alimentaria europea: el sector agrícola andaluz, considerado como la despensa de alimentos en Europa. El secretario general expuso que el diseño actual de la PAC, con dos pilares diferenciados y sin fusionarse en un fondo único, resulta esencial para asegurar subvenciones dirigidas tanto al relevo generacional como a la modernización rural, aspectos que calificó como vitales para la supervivencia del modelo productivo andaluz y de miles de familias de la región.

Durante su intervención, Gómez también destacó que la evolución de las exportaciones agroalimentarias andaluzas supera incluso a la de 17 Estados miembros de la Unión Europea en la última década, con un aumento del 78 por ciento en las ventas. Este dato, publicado por Ideal, sirve de base para reivindicar el potencial del sector en los mercados internacionales más competitivos. Gómez atribuyó a la aplicación eficiente y sostenible de los modelos de producción parte del éxito, aunque advirtió sobre los desafíos estructurales que enfrenta el campo andaluz, como la carencia de relevo generacional y la escasez hídrica.

Respecto al problema del agua, el secretario general realizó un repaso de las iniciativas impulsadas en materia de regadíos, incluidas ayudas a comunidades de regantes, modernización de infraestructuras y el fomento del uso de agua regenerada para fines agrícolas. Según detalló Ideal, Gómez enfatizó que disponer de recursos hídricos adecuados es imprescindible para mantener la producción necesaria que abastece a cerca de 500 millones de ciudadanos europeos, pero advirtió que este elemento, por sí solo, no garantiza la viabilidad del sector si la actividad no resulta rentable.

En relación con el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, Gómez mostró su rechazo a su aplicación provisional sin garantías explícitas que protejan al sector primario andaluz. Ideal reportó que la postura del Gobierno andaluz demanda la inclusión de cláusulas de salvaguarda exigentes y estrictas dentro del tratado, con el objetivo de blindar los intereses de los agricultores y ganaderos ante una posible competencia desleal o desventajas comparativas derivadas del comercio internacional.

El secretario general reconoció la necesidad de buscar nuevos mercados para los productos andaluces, priorizando la fijación de garantías regulatorias y comerciales que eviten impactos adversos sobre el sector primario. De acuerdo con Ideal, Gómez afirmó que Andalucía está abierta a la internacionalización y diversificación comercial, siempre que la apertura de nuevos mercados vaya acompañada de mecanismos de protección eficaces para la economía rural andaluza.

Durante el evento en el Parlamento alemán organizado por Ideal, Gómez resaltó en su mensaje la necesidad de una PAC fuerte, realista e independiente de otros fondos europeos, capaz de ajustar sus criterios a la realidad productiva andaluza y de preservar el modelo basado en dos pilares. Según el medio, el responsable regional reiteró su exigencia de que la PAC no se convierta en un fondo único y mantenga su diseño actual, insistiendo en que este formato garantiza el futuro del sector y favorece la innovación y la competitividad frente a mercados internacionales con exigencias elevadas.

Finalmente, el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación apuntó que el modelo andaluz integra sostenibilidad y eficiencia en sus procesos, factores valorados en los mercados exteriores. No obstante, remarcó ante la audiencia la trascendencia de afrontar retos como el relevo generacional y la respuesta a los desafíos climáticos, que condicionan tanto la productividad como el abastecimiento de alimentos a escala europea. La defensa del actual sistema de la PAC y la demanda de salvaguardas frente al tratado Mercosur se presentan, según publicó Ideal, como ejes estratégicos en la política agrícola regional de cara a los próximos años.