Zelenski acusa a Rusia de un nuevo ataque contra instalaciones energéticas y pide reforzar la defensa aérea

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes al Ejército de Rusia de lanzar un nuevo ataque contra "instalaciones energéticas" del país, tras afirmar el lunes que Moscú había cesado durante el día anterior este tipo de ataques lejos del frente, en medio de los contactos trilaterales --con la participación de Estados Unidos-- para lograr un acuerdo de paz.

"Una vez más, se produjo un ataque dirigido específicamente contra instalaciones energéticas", ha indicado el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha subrayado que las tropas rusas lanzaron 70 misiles, entre ellos "un número significativo de misiles balísticos" y 450 drones kamikaze.

Así, ha destacado que los ataques alcanzaron las regiones de Kiev, Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Odesa y Vínitsa, dejando un total de nueve heridos, principalmente en la capital. "Hay daños en edificios residenciales y en la infraestructura energética. En Kiev, los ataques con drones provocaron incendios en rascacielos y causaron daños a una guardería", ha lamentado.

"Las labores de recuperación tras el ataque ruso contra nuestras regiones continúan", ha señalado Zelenski, quien ha subrayado que "aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia".

"Esto demuestra claramente lo que necesitamos de nuestros socios y cómo podemos ayudar. La entrega oportuna de misiles para los sistemas de defensa aérea y la protección de la vida diaria son nuestra prioridad", ha explicado.

En este sentido, el presidente ucraniano ha hecho hincapié en que "sin presión sobre Rusia, esta guerra no tendrá fin". "En este momento, Moscú está optando por el terror y el recrudecimiento (de los ataques), y por eso se requiere la máxima presión", ha remarcado Zelenski, quien ha dado las gracias a "los socios que entienden esto y entregan su ayuda".

Ucrania y Rusia han confirmado en los últimos días que habrá una nueva ronda de contactos trilaterales en Emiratos Árabes Unidos (EAU) durante el miércoles y el jueves. Abu Dabi ya acogió a finales de enero un encuentro de dos días entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, centrado en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz: la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra.