VÍDEO: El rey pide a los nuevos jueces que se rijan por "parámetros éticos" y rectitud

El rey Felipe VI ha instado este martes a los nuevos jueces a regirse por "los más estrictos parámetros éticos" y a ser ejemplo constante de rectitud, porque de eso depende el respeto al Poder Judicial y el buen funcionamiento del sistema político y constitucional.

Lo ha manifestado en Barcelona al entregar despachos a los 121 jueces de la 74 promoción de la Carrera Judicial, de los que 85 son mujeres (70,25%), mientras que 36 son hombres.

Han asistido el ministro Justicia, Félix Bolaños; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler; la consellera de Interior, Núria Parlon; la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura, entre otros.

El perfil de los nuevos jueces es, según una encuesta de la Escuela Judicial, el de una mujer --vuelven a ser una amplia mayoría, como sucede desde 1997--, con una edad media de 29 años, que ha empleado 5 años y 4 meses en preparar la oposición y que no tienen familiares que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica.

Ocho de cada 10 (el 78,45%) no tienen juristas entre sus allegados, 4 de cada 10 (el 38,79%) vienen de familias en las que ninguno de sus progenitores tiene estudios superiores y, por lugar de residencia, Andalucía es la comunidad que más jueces aporta (29), seguida de Cataluña y Madrid, con 17 cada una; Castilla y León, con 14; la Comunitat Valenciana, con 11, y Galicia, con 7.

