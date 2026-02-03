Un tribunal de Túnez ratifica y eleva las penas contra destacados opositores acusados de "conspiración"

Un tribunal de apelaciones de Túnez ha ratificado e incluso elevado las condenas a penas de cárcel contra destacados políticos opositores, entre ellos el líder del partido islamista Ennahda, Rachid Ghanuchi, en el marco de un proceso abierto por supuestas acciones por "conspiración contra el Estado".

Así, la corte ha dictado penas de entre tres a 35 años de cárcel contra los acusados, incluidas penas de 20 años de prisión contra Ghanuchi y Kamel Bedui, quienes en primera instancia habían sido condenados a catorce años de reclusión, tal y como ha recogido la emisora tunecina Mosaique FM.

El tribunal ha dictado además penas de 35 años de cárcel contra un grupo de acusados que se encuentran en el extranjero, por lo que han sido sentenciados en rebeldía, entre quienes figuran Nadia Akacha, antigua jefe de la oficina del presidente, Kais Saied, y Muad Ghanuchi, hijo del líder de Ennahda.

Ghanuchi, de 84 años y quien era presidente del Parlamento disuelto por Saied en 2021, se encuentra en prisión desde 2023. Desde entonces han sido dictadas varias sentencias contra él que elevan su castigo a 50 años.

Los acusados han rechazado los cargos en reiteradas ocasiones y han afirmado que se trata de una acusación con motivaciones políticos para apartarlos y debilitar las filas de la oposición a Saied, al que acusan de una deriva autoritaria tras su decisión en 2021 de disolver el Gobierno y el Parlamento y arrogarse todas las competencias.

La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado estas acciones por parte del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas y las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.