Un tercio de los adolescentes españoles de 15 y 18 años ha mantenido relaciones sexuales completas, según Sanidad

Una de cada tres adolescentes españolas escolarizadas entre 15 y 18 años ha utilizado la píldora del día después al menos una vez, según datos recogidos en un informe oficial del Ministerio de Sanidad. El documento, parte del Estudio HBSC-2022 dirigido por la Organización Mundial de la Salud, señala que el acceso a anticonceptivos de emergencia presenta diferencias según el nivel económico: el 35,3% de las chicas con mayor capacidad adquisitiva la ha utilizado en alguna ocasión, frente al 30,8% de quienes provienen de situaciones económicas menos favorables. Estos datos se inscriben dentro de una tendencia más amplia que afecta la salud sexual de los adolescentes españoles, donde destacan desigualdades sociales y una disminución sostenida en el uso de métodos anticonceptivos seguros.

Según el estudio publicado por el Ministerio de Sanidad, el 34,8% de los jóvenes escolarizados de ambos sexos entre 15 y 18 años ha mantenido relaciones sexuales completas. Si bien el registro apenas varía entre chicas (35,2%) y chicos (34,3%), las cifras difieren según la edad: el 20,7% de los adolescentes entre 15 y 16 años ha tenido relaciones sexuales, mientras que el porcentaje se eleva al 48,5% para quienes tienen entre 17 y 18 años. El informe examina el comportamiento sexual de la juventud escolarizada y presenta resultados sobre la evolución de indicadores clave desde 2002, así como diferencias relacionadas con género y nivel socioeconómico.

El uso del preservativo representa el método anticonceptivo más habitual entre los adolescentes españoles analizados, pero registra una notable caída en las dos últimas décadas. El 65,5% de los encuestados declara haberlo utilizado durante su última relación sexual con penetración en 2022, lo que refleja una disminución de 18 puntos porcentuales respecto a 2002. Entonces, el uso del condón alcanzaba cifras prácticamente iguales entre chicas y chicos (83,3% y 82,5%, respectivamente). Sin embargo, la brecha de género se ha ampliado desde entonces: el último dato disponible sitúa el porcentaje en 70,6% para los varones y 60,8% para las mujeres.

La bajada es especialmente notoria en el grupo de chicas de 15 a 16 años, con un descenso del 78,5% que usó preservativo en 2018 hasta el 62,9% registrado en 2022, según cifras detalladas por el Ministerio de Sanidad. El menor uso del condón entre las jóvenes, combinado con la prevalencia de métodos poco efectivos como la marcha atrás (reportada por el 16,9% de los adolescentes), incrementa la vulnerabilidad de las chicas ante infecciones y embarazos no planificados. A esto se suma que, aunque las adolescentes recurren en mayor porcentaje que los chicos tanto a la píldora anticonceptiva (19,6% frente a una media general del 15,9%) como a la anticoncepción de emergencia, su nivel de protección frente a infecciones de transmisión sexual resulta menor.

En cuanto al uso de la píldora anticonceptiva, su presencia en el comportamiento sexual de los adolescentes se mantiene estable desde 2014, cerca del 15,9% de los casos. El 32,3% de las jóvenes sexualmente activas ha usado alguna vez anticoncepción de emergencia como la píldora del día después; un 7,2% señala haberlo hecho en dos ocasiones y un 3% tres veces o más.

El informe del Ministerio de Sanidad destaca la existencia de desigualdades económicas como factor determinante que condiciona distintos aspectos de la sexualidad adolescente. En entornos de menor capacidad adquisitiva se observa mayor prevalencia del inicio sexual a edades más tempranas, un menor uso de preservativo y más embarazos, así como una mayor utilización de métodos inseguros. Por el contrario, adolescentes de familias con mejores recursos reportan mayor frecuencia de uso de anticonceptivos seguros y de emergencia.

Entre las adolescentes sexualmente activas de 15 a 18 años, el 2,9% ha experimentado al menos un embarazo, lo que equivale al 1% del total del grupo demográfico analizado, según detalló el Ministerio de Sanidad. Estas cifras, junto con la elevada proporción que recurre a métodos inseguros –uno de cada cuatro utiliza sistemas poco confiables para evitar el embarazo y uno de cada tres para prevención de infecciones de transmisión sexual–, inciden en los riesgos sanitarios asociados a la vida sexual en la adolescencia.

El informe, recogido por el Ministerio de Sanidad, subraya la necesidad de reforzar las políticas públicas orientadas a la educación sexual integral, tanto desde el ámbito preventivo como comunitario. Incide en la importancia de abordar las diferencias derivadas de los determinantes sociales de la salud, como parte de una estrategia que implique a centros educativos, servicios sanitarios y familias. El documento oficial concluye: “La promoción del uso consistente de métodos seguros, la reducción de las desigualdades sociales en salud sexual y la prevención de las infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados requieren una respuesta multisectorial, en la que se impliquen centros educativos, servicios sanitarios y familias”, según consignó el Ministerio de Sanidad.

De este modo, el acceso desigual a métodos anticonceptivos, la brecha de género en la protección y la persistencia de prácticas sexuales de riesgo continúan configurando el panorama de la salud sexual entre los adolescentes españoles. Según el Ministerio de Sanidad, la vigilancia en el seguimiento de estos indicadores resulta fundamental para diseñar nuevas estrategias de prevención y atención, especialmente en los grupos que presentan mayor vulnerabilidad relacionada con factores socioeconómicos.