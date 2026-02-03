Un ataque ruso sobre Kiev deja al menos dos heridos y daños en distintas instalaciones

Timur Tkachenko, responsable de la administración militar de Kiev, señaló a través de un comunicado en su canal de Telegram que uno de los residentes lesionados era un hombre localizado en el distrito de Darnitsia, en el sector oriental de la capital. Con esta información, se precisan detalles sobre los efectos de un ataque ruso con misiles balísticos lanzado durante la madrugada contra diferentes áreas de la ciudad, provocando al menos dos personas heridas y daños materiales de consideración. Según informó Tkachenko, el incidente ocurrió en las primeras horas de este martes, afectando infraestructuras residenciales, vehículos, espacios educativos y una estación de servicio, cuando la ciudad enfrentaba condiciones de frío extremo.

De acuerdo con lo publicado por fuentes locales y recogido por Tkachenko, alrededor de las 3:40 de la madrugada (hora local) se registraron explosiones en distintos puntos de Kiev. El distrito de Darnitsia reportó no solo la lesión de ese hombre, sino también un incendio desatado en un edificio no diseñado para vivienda, así como daños estructurales en dos inmuebles de 25 y 5 pisos respectivamente. El medio reportó que la madrugada estuvo marcada por la activación de alertas y mensajes instando a la población a buscar refugio ante la amenaza persistente de nuevos proyectiles.

El medio detalló además que otras áreas afectadas incluyen el distrito de Desnianski y el distrito de Dnipró. En Dnipró, se encontraron fragmentos identificados como “restos de objetos enemigos”, además de reportarse daños en una guardería que presta servicios en la zona. Por su parte, el distrito de Pecherski enfrentó daños materiales en una estación de servicio y en automóviles que se encontraban estacionados en el área. Así lo consigna la administración militar, que también informó de incidencias en el distrito de Shevchenko, donde un edificio residencial de 22 pisos resultó dañados por el impacto.

La administración militar especificó que las condiciones climáticas adversas, con bajas temperaturas dominando el ambiente en la madrugada, no disuadieron el lanzamiento de misiles balísticos, acción que fue calificada por Tkachenko como un “ataque masivo” por parte de las fuerzas rusas. En mensajes previos al ataque, ya se había alertado a los residentes sobre la necesidad de mantenerse resguardados ante el peligro inminente que representaba la escalada de ataques en medio de las gélidas condiciones meteorológicas.

El medio detalló que esta ofensiva se suma a una serie de ataques recurrentes contra la capital de Ucrania, que han afectado infraestructura urbana y residencial, así como servicios esenciales. Aunque el número de víctimas en este evento específico ascendió a dos personas heridas, la cifra de daños materiales resultó elevada, abarcando varias zonas y sectores sociales, desde viviendas particulares hasta instituciones educativas y áreas comunes como estaciones de servicio.

Según consignó el canal oficial de la administración militar, las autoridades y los servicios de emergencia desplegaron operativos en las primeras horas para contener los incendios y evaluar la magnitud de los daños, además de prestar atención médica a los individuos afectados. El mensaje de Tkachenko también hizo referencia a la presión que representa para la población el tener que enfrentar ataques armados en condiciones invernales, lo que agrava el riesgo y complica las labores de asistencia y rescate.

La publicación original de la administración militar, citada por medios internacionales, detalla que los ataques con misiles de esta naturaleza ocurren en un contexto de tensión constante en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y suelen llevarse a cabo con escaso aviso previo, dificultando la evacuación oportuna de los ciudadanos y aumentando la vulnerabilidad de los residentes, especialmente en distritos densamente poblados.

El medio destaca que, al cierre del reporte, la administración de Kiev continuaba la inspección de las zonas afectadas para determinar la totalidad de los daños y coordinar las labores de reparación y asistencia. Las autoridades reiteraron los llamados a la cautela y a la permanencia en refugios durante las alertas, subrayando el impacto que las operaciones militares y las difíciles condiciones climáticas tienen sobre la vida cotidiana en la capital ucraniana.