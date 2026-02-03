Starlink se asocia con Entel para expandir el internet satelital a las zonas rurales de Bolivia

Starlink ha iniciado operaciones en Bolivia de la mano de la empresa estatal Entel para expandir el uso del internet satelital a las zonas rurales del país, según ha avanzado el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en su cuenta de 'X'.

"Cumpliendo nuestro compromiso de integrar a cada rincón de la patria, Starlink es la primera empresa que inicia operaciones en todo el país de la mano de nuestra empresa estratégica Entel. A partir de hoy, en el marco de apertura de mercado, el internet satelital llega a nuestras escuelas rurales, centros de salud y hogares en las zonas más alejadas", ha explicado.

El mandatario aseguró que su Gobierno está eliminando las fronteras digitales para que el talento boliviano "compita con todo el mundo". "Hoy Bolivia da un salto histórico hacia la modernidad", expresó.

La llegada de Starlink al país se produce después de la aprobación del Decreto Supremo 5509 el pasado mes de diciembre, mediante el cual se habilita el ingreso y operación de proveedores de internet satelital de órbita baja para reducir la brecha digital en todo el país.

En este decreto también se autorizó la implementación del primer polo digital en El Alto, que entrará en funcionamiento en febrero de este año y se extenderá a otras regiones de forma progresiva.