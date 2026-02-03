Saúl Craviotto: "La motivación es un amplificador de aptitudes, pero creo mucho en la disciplina"

El piragüista español Saúl Craviotto confiesa que ve los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 "más lejos que Groenlandia", después de una carrera de más de dos décadas en la que ha comprobado que "la motivación es un amplificador de aptitudes", pero él cree "mucho en la disciplina", aunque desvela que "más pronto que tarde" tomará una decisión respecto al futuro olímpico en su carrera profesional.

"Es el peaje que tienes que pagar. Tienes que saber si estás dispuesto a pagarlo o no. Quienes están arriba del todo lo pagan. Si tú no estás dispuesto a pagarlo, luego no pretendas tener lo mismo que el que está arriba. Eso forma parte del deporte, del trabajo, de los estudios y de la vida en general. Los que están arriba es por algo y es porque han estado dispuestos a pasar un peaje", reflexiona el barcelonés sobre la falta de motivación en una entrevista a Europa Press.

Tras la presentación del documental 'La ruta del primer kayak', un viaje a Groenlandia protagonizado por Craviotto con la colaboración de 'Seiko', el deportista olímpico español más laureado de la historia con seis medallas reconoce que las ha pasado "canutas en muchas ocasiones", pero que "hay que pasar por el aro".

"Por eso yo creo mucho en la disciplina. Sí intento buscar la motivación de forma permanente porque es un amplificador de aptitudes y hace que saques lo mejor de ti, pero los días que no estás motivado, no tienes ganas, por problemas extradeportivos o personales, te toca una serie y tienes que hacerlo y pringar. Y es lo que hay", admite reivindicando el trabajo y el compromiso para potenciar el talento.

No obstante, Craviotto, oro en Pekín en 2008 (K2 500) y en Río de Janeiro en 2016 (K2 200), sabe que "hay cientos y miles de caminos" para alcanzar el éxito en la élite. "Cada uno tiene su forma de ver la competición. Al final, todo forma parte del equilibrio", relata, antes de abordar la situación de Carlos Alcaraz, muy criticado por su vida privada.

"La caña que se le haya podido dar a Alcaraz... El chaval es joven, yo también he salido de fiesta, también he tenido mis juergas, todos hemos tenido 20 años. Ya era deportista de élite, ganaba medallas olímpicas y me escapaba y salía de fiesta. Todos hemos hecho lo que hemos tenido que hacer en los periodos que nos ha tocado", defiende.

Pero no quiere que la gente se quede con ese concepto de que "Alcaraz se va de fiesta a Ibiza y gana Roland Garros". "Seguramente, el chaval disfrute y encuentre ese equilibrio, pero no me cabe duda de que el tío sufre, pelea y es más serio en los entrenamientos, es una máquina compitiendo y entrenando, y se esfuerza cuando se tiene que esforzar. Todo tiene una etapa y tiene que aprovechar también", expresa.

Y es que la visión de Craviotto ha cambiado conforme ha ido madurando en la competición. "La definición de éxito va cambiando durante la vida. Con 20 años, para mí el éxito era la aceptación de los demás, llegar a algo. Con 30, era la acumulación de medallas, ganar más dinero. Con 40, es pasar más tiempo de calidad con mi familia, dedicarme a lo que me gusta", explica.

Por esto, no quiere hablar de LA28, que serían sus séptimos Juegos. "Lo veo más lejos que Groenlandia", bromea. "En España hay un nivel brutal en los jóvenes. Hay gente que ya nos está apretando las tuercas, que están pidiendo paso, como es normal y natural, la naturaleza me está poniendo en su sitio y ya está. Seguiré compitiendo, seguiré entrenando, no me voy a bajar de una piragua nunca. Pero a nivel olímpico, ya veré. Más pronto que tarde tomaré una decisión, porque se está poniendo la cosa cuesta arriba, ya veremos", revela.

"Es una decisión que tengo que pensar solo yo, no va a influir las expectativas de los demás, tienes que intentar ser lo suficientemente valiente para tomar tu decisión cuando tú consideres que es lo correcto para ti, para tu entorno, para tu familia. Pero está más cerca que lejos", insiste.

Y Craviotto es otro después de su viaje a Groenlandia el pasado mes de mayo para descubrir los orígenes del kayak. "La vida te va creando unos caminos en base a las experiencias. Y este viaje, desde luego, ha creado un nuevo rumbo. Me ha tocado. No es un viaje al uso. Y me ha ayudado a conectar un poco más conmigo mismo, con la naturaleza. Aprender también a encontrar esa paz con quien soy y sin tantas expectativas de los demás. Es como pausarme y dar ese paso para atrás. A veces es bueno saber de dónde venimos y conocer nuestra historia", recuerda.

"Este viaje me ha removido, me ha hecho conocer mi origen y no olvidarme nunca de él, conocer el Saúl de los inicios, mis padres, los esfuerzos que han hecho por mí para que sea quien soy, esfuerzos económicos. Y verlo de forma más global. Es como cerrar un círculo muy bonito, con mucho significado. Es algo muy especial", comenta.

Craviotto fue a Groenlandia "completamente desvinculado" de la esencia del piragüismo. "Este viaje me ha ayudado a abrir la mente, a ver otros matices, otros colores y a entender que mi deporte no va solo de entrenar de lunes a sábado, seis horas al día, con un pulsómetro, todo para ganar una milésima, para ganar y para ser más rápido. Me ha hecho entender un poco más lo bonito de mi deporte", concluye.