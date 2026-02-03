Ronald Araujo: "Nos tomamos el partido muy en serio y estamos en semifinales"

A pesar de la presión ejercida por el Albacete en los minutos finales del encuentro, el defensa uruguayo Ronald Araujo señaló que el FC Barcelona mantuvo la concentración y la seriedad necesarias para asegurar su pase a las semifinales de la Copa del Rey Mapfre. En declaraciones recogidas por 3Cat, Araujo indicó que este tipo de eliminatorias a partido único presentan una dificultad añadida, destacando la trascendencia que supone para el equipo avanzar en una competición de estas características. Según consignó 3Cat, el zaguero reiteró que la clasificación representa una oportunidad relevante en el objetivo del Barça de disputar un nuevo título.

La victoria por 1-2 ante el Albacete permitió al conjunto azulgrana acceder a la siguiente fase del torneo, objetivo que el plantel se había propuesto con determinación desde el inicio del encuentro. Tal como publicó 3Cat, Araujo explicó que la seriedad con la que afrontaron el partido resultó fundamental para controlar los momentos de mayor exigencia, especialmente en el tramo final cuando el rival intentó volcar el resultado. El zaguero uruguayo subrayó que la Copa del Rey se caracteriza precisamente por la intensidad y la incertidumbre de partidos donde ningún marcador parece definitivo hasta el pitido final.

En el análisis del desarrollo del encuentro, el central uruguayo valoró la actuación del equipo en la creación de oportunidades de gol y advirtió sobre la capacidad del Albacete para generar peligro a balón parado, una faceta que se materializó en el marcador. "La Copa es un poco esto, los partidos no están definidos hasta el final. Creo que hicimos un gran partido, creamos muchas ocasiones y sabíamos que era un equipo que en pelota quieta podía encontrar el gol. Lo encontraron", detalló Araujo según reportó 3Cat.

Araujo también marcó uno de los tantos del FC Barcelona, lo que le llevó a analizar su momento físico y deportivo en los meses recientes. En palabras recogidas por 3Cat, aseguró encontrarse en un buen estado: "Creo que estoy muy bien, gracias a Dios, paso a paso. Estamos haciendo un gran trabajo con el club y con el míster, y me voy sintiendo muy bien". El defensor resaltó la importancia de las acciones ofensivas del equipo desde el juego aéreo y la relevancia de poder aportar goles como parte de sus retos individuales y colectivos.

En lo relativo al cuerpo técnico, Ronald Araujo dedicó palabras de reconocimiento a Hansi Flick, actual entrenador del FC Barcelona. Al culminar su anotación, el futbolista uruguayo buscó y abrazó al técnico, gesto que explicó más tarde, diciendo: "Es como un padre para todos nosotros. Todo el mundo le tiene un cariño tremendo porque sabe muy bien cómo manejar la situación de cada jugador. Conmigo se ha portado espectacular y le tengo mucho cariño", citó 3Cat.

Al referirse a lo que representa este avance, Araujo manifestó que la clasificación era merecida y que el grupo se encuentra motivado y enfocado en alcanzar la final y pelear por el título. "Ya sí, semifinales. Nos merecíamos esto", puntualizó el central, para agregar que "es importante para el club poder llegar a otra final, a otra Copa, y ganar títulos. El equipo se lo está tomando muy en serio", publicó 3Cat.

En esta etapa del torneo, la búsqueda de lograr un nuevo trofeo adquiere un significado particular para la plantilla y el club, que ven en la Copa del Rey no solamente una posibilidad de sumar una nueva corona a sus vitrinas, sino también un proceso de reafirmación del trabajo realizado bajo la dirección técnica de Flick. La clasificación obtenida se obtuvo tras un enfrentamiento complicado ante el Albacete, que obligó al Barcelona a no dar por cerrado el partido en ningún tramo y a mantener la atención hasta el final, como señaló Araujo ante 3Cat.

El ambiente en el vestuario, de acuerdo con el central, refleja la satisfacción por encontrar resultados mediante el esfuerzo colectivo y la responsabilidad afrontada durante los encuentros eliminatorios. Estas declaraciones atribuidas por 3Cat dan cuenta del compromiso del plantel para buscar nuevos éxitos y mantener la competitividad en el ámbito nacional.