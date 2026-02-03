Agencias

Roberto Bautista avanza en Montpellier y Pedro Martínez se despide

El castellonense remonta un duelo complicado ante O'Connell y accede a octavos, donde enfrentará a Hurkacz o Damm, mientras que el jugador de Alzira cae eliminado tras perder un igualado desempate ante la raqueta local

Tras una actuación marcada por la capacidad de reacción y la gestión de momentos críticos, Roberto Bautista alcanzó la clasificación para los octavos de final del torneo ATP 250 de Montpellier tras imponerse al australiano Christopher O'Connell en un partido de tres sets. Según informó el medio, Bautista, situado en el puesto 89 del ranking mundial, consiguió revertir el marcador después de ceder el primer parcial y aguantar la presión de dos bolas de partido en contra en la manga definitiva, según detalló la agencia de noticias.

El encuentro, que representó el debut del tenista de Castellón en el torneo francés, se disputó sobre superficie dura. El marcador final fue de 5-7, 6-3 y 7-5, resultado que refleja un desarrollo igualado y la exigencia del enfrentamiento. El medio indicó que, tras perder su saque en el penúltimo juego del primer set, Bautista quedó en desventaja, circunstancia que le obligó a ajustar su estrategia en la segunda manga. Una única rotura a favor le dio el segundo parcial y niveló el partido.

En el set definitivo, ambos jugadores intercambiaron quiebres en los primeros juegos. Tal como publicó el medio, Bautista evitó la eliminación al salvar dos bolas de partido en situaciones de máximo riesgo. Finalmente, consiguió romper el servicio de O'Connell en el undécimo juego del set para cerrar el partido a su favor y asegurar su pase a la siguiente ronda. Ahora enfrentará al vencedor del duelo entre el polaco Hubert Hurkacz y el estadounidense Martin Damm, según consignó la fuente.

Por otra parte, el valenciano Pedro Martínez finalizó su participación en el certamen luego de perder ante el francés Adrian Mannarino con parciales de 7-6(3) y 6-1. De acuerdo con el medio, Martínez y Mannarino mantuvieron sus servicios durante el primer set, lo que llevó el desenlace del parcial a un desempate. En el ‘tie-break’, el jugador local logró imponerse y obtener la ventaja. El desarrollo del segundo set fue menos equilibrado: Martínez solo pudo mantener uno de sus juegos al servicio mientras Mannarino aumentó el control del partido.

El torneo, que forma parte del circuito ATP 250, reúne a diversas raquetas internacionales sobre pista dura en la ciudad de Montpellier. Según lo reportado por la publicación, la clasificación de Bautista le permite seguir sumando partidos y puntos en la gira europea, mientras que Martínez concluye una nueva presencia internacional tras un partido que mostró momentos de paridad inicial antes de inclinarse a favor del jugador local.

A lo largo de las jornadas iniciales del certamen, las actuaciones de los representantes españoles han reflejado las distintas trayectorias de ambos. Mientras Bautista logró sobreponerse a las dificultades y mantenerse con opciones para la siguiente ronda, Martínez no pudo sostener el ritmo tras un primer set reñido. Tal como puntualizó el medio, la siguiente ronda puede representar un nuevo desafío para Bautista, quien espera rival entre Hurkacz y Damm, ambos con características distintas en su juego y experiencia en pista dura.

El medio también señaló que Montpellier se ha consolidado como una de las paradas destacadas dentro de los torneos ATP 250 en Europa, atrayendo a jugadores que buscan afinar su estado de forma en la gira bajo techo antes de los eventos de máxima categoría en el calendario del tenis internacional.

