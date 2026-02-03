República Dominicana restablece la conectividad aérea con Venezuela tras dos años de suspensión

Las aerolíneas extranjeras que cubren vuelos entre República Dominicana y Venezuela —Rutas Aéreas de Venezuela (RAV), Rutaca, Laser Airlines, Turpial Airlines y Avior Airlines— pueden volver a operar tras haberse aprobado la reactivación de la conectividad aérea legalmente suspendida desde julio de 2024. Así quedó establecido en una resolución emitida por la Junta de Aviación Civil, que mediante la Resolución 24-26 avaló el restablecimiento de todas las operaciones de transporte de pasajeros, carga y correo entre ambos países, según informó la propia Junta en un comunicado al que tuvo acceso el medio fuente.

El anuncio implica la reanudación oficial de la conectividad aérea binacional tras casi dos años sin vuelos regulares, luego de que la República Dominicana cortara relaciones diplomáticas y servicios consulares con Venezuela en un contexto marcado por cuestionamientos al proceso electoral venezolano y por la reelección de Nicolás Maduro como presidente. De acuerdo a la información publicada, el restablecimiento de los vuelos fue autorizado en una sesión extraordinaria de la Junta de Aviación Civil y se produce después de que ambos gobiernos alcanzaran un acuerdo para retomar los servicios consulares, condición que fue determinante para la reapertura.

El medio detalló que la decisión recayó en considerar el retorno de las relaciones diplomáticas como un avance fundamental para la normalización del transporte aéreo. Antes de la suspensión, las compañías nacionales dominicanas Red Air y Sky High Aviation Dominicana cubrían también rutas hacia Venezuela desde diferentes puntos del territorio dominicano, situación que podrá retomarse tras la nueva disposición.

Según consignó la fuente, el gobierno dominicano manifestó que la reapertura de los espacios aéreos se hará "de forma ordenada y segura" bajo las pautas establecidas en el reciente acuerdo entre ambos gobiernos. Este respaldo fue reafirmado públicamente por la Junta de Aviación Civil, que expresó su apoyo tanto a la decisión presidencial como al proceso de reactivación de servicios, cuyo objetivo es restablecer la movilidad y los flujos comerciales bilaterales.

La suspensión que se dictó a mediados de 2024 se produjo en un escenario en que Venezuela rompió relaciones con República Dominicana y otras seis naciones, generando preocupación por la falta de claridad en las elecciones venezolanas, según señalaron autoridades dominicanas en ese momento. Fue entonces que Santo Domingo exigió garantías de transparencia electoral, postura que incidió directamente en la interrupción de los vuelos y los vínculos consulares.

Tras meses de negociaciones diplomáticas y después del restablecimiento de los consulados, la Junta de Aviación Civil procedió a convocar con carácter extraordinario la reunión en la que se autorizó el retorno total de las operaciones aéreas. La medida actualmente permite a aerolíneas reconocidas de ambos países retomar sus actividades habituales y abre la puerta a un reinicio gradual de conexiones directas, lo que impactará en el transporte de viajeros, carga y correspondencia entre los territorios.

De acuerdo con la información reportada, la reautorización se enmarca en el respeto a los tratados bilaterales vigentes y va acompañada de un monitoreo, por parte de las autoridades, para asegurar el cumplimiento de los acuerdos pactados entre República Dominicana y Venezuela tras la coyuntura diplomática regional que llevó a la paralización de los vuelos comerciales.