Milei mantiene el nuevo modelo de IPC pese a revelar el Banco Central de Argentina que hubo manipulaciones

El informe de política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicado el viernes reveló que la aplicación de un nuevo modelo del Índice de Precios al Consumo (IPC) hubiese provocado un aumento en la medición oficial de la inflación durante los dos años anteriores. Esta revelación se produjo mientras persistían dudas sobre la publicación de datos de pobreza y la demora en la implementación del mencionado nuevo índice, aspectos que influyeron en la reciente dimisión de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), según consignó el medio La Nación.

El jefe de Gabinete y portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, confirmó, de acuerdo con La Nación, que el Gobierno argentino mantendrá, por instrucción del presidente Javier Milei, el actual modelo de IPC. En una entrevista con el canal La Nación+, Adorni defendió la decisión alegando motivos de "transparencia estadística" y señalando que cambiar la metodología en este momento podría ser interpretado como una alteración deliberada de los datos por parte de la administración actual. Explicó que la única manera de reflejar fielmente si la inflación mejora, empeora o permanece estable es asegurar la comparabilidad de los datos en el tiempo, lo cual requiere que la metodología permanezca inalterada.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, también respaldó la medida. En declaraciones a Radio Rivadavia, sostuvo que no existe hoy necesidad de modificar el índice, enfatizando que “vamos a mantenerlo hasta que el proceso de deflación esté consolidado. No hay fecha para el cambio”. Caputo además indicó que el INDEC proseguirá empleando el actual IPC, descartando una posible injerencia política en la elección o manipulación de indicadores económicos oficiales.

El Banco Central argentino, según un informe reproducido por La Nación, reconoció que la reforma del mecanismo de medición del IPC —que estaba lista desde hace varios meses pero cuya implementación Lavagna pospuso, con el objetivo de no impactar en las recientes elecciones— habría provocado un registro más elevado del índice en los últimos dos años. El BCRA puntualizó que el nuevo cálculo elevaría los resultados debido a mayores incrementos en el precio de servicios públicos, alquileres y otros gastos incluidos en la nueva metodología.

El tema de la publicación y reformulación de indicadores oficiales ha provocado debates no solo en la esfera política, sino también en el ámbito técnico. Algunos sectores han criticado la decisión del gobierno por su impacto sobre la transparencia y la rendición de cuentas, considerando además que la postergación en aplicar el nuevo índice de precios habría minimizado la magnitud real de la inflación y, en consecuencia, de la pobreza, fenómeno que el BCRA también menciona en su informe.

Marco Lavagna, cuya renuncia se conoció ocho días antes de la publicación del nuevo dato de inflación previsto para el 10 de febrero, decidió apartarse del cargo principal del INDEC. Adorni minimizó la importancia política de esta salida y afirmó que Lavagna optó por dimitir tras no compartir la decisión de no instrumentar el nuevo sistema de medición: “Quiso aplicar la metodología ahora y no vio en su tarea la posibilidad de no hacerlo y se fue”, señaló el portavoz en la entrevista recogida por La Nación. Adorni agregó que varias salidas de funcionarios en la actual gestión se debieron a desacuerdos profesionales y que es legítimo que quienes no comparten decisiones estratégicas opten por alejarse de sus cargos.

Según lo confirmado por Caputo al diario Clarín, Pedro Lines, quien se desempeñaba como segundo en la estructura del INDEC, asumirá de inmediato la dirección interina del organismo. Lavagna había sido nombrado en diciembre de 2019, bajo el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández, y continuó en su puesto desde la asunción de Milei en diciembre de 2023.

Además de tratar el nuevo IPC, el informe del BCRA y las intervenciones de funcionarios subrayan el interés del Ejecutivo en evitar cuestionamientos sobre la exactitud y transparencia de los datos oficiales. El oficialismo afirmó que la preservación de la metodología vigente tiene como fin garantizar la comparabilidad histórica, permitiendo que tanto la sociedad como los analistas puedan evaluar cabalmente la evolución de la inflación argentina a lo largo del tiempo.

Los debates sobre las revisiones metodológicas en los indicadores oficiales adquieren especial relevancia en contextos de alta inflación como el argentino, dado que alteraciones en la medición tienen repercusiones directas sobre la percepción pública, la política monetaria y el diseño de políticas sociales. El BCRA advirtió que, de haberse adoptado antes el nuevo modelo, los datos hubieran reflejado aumentos más pronunciados en los precios al consumidor, sobre todo en rubros como servicios públicos y alquileres.

La decisión final del Ejecutivo aparece en un contexto de presión por mayor transparencia en los indicadores oficiales y demandas sociales por una medición fiel de la inflación y la pobreza. El gobierno remarcó que su prioridad es mantener la credibilidad de las estadísticas y aseguró que “no hay manipulación de los datos”, según expresó el portavoz Adorni en sus declaraciones recogidas por La Nación y otros medios nacionales.