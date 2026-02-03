Agencias

McDonald's nombra directora general de España a Inês Lima tras la promoción de Quintiliano a Estados Unidos

Inês Lima, ejecutiva con amplia experiencia internacional, asume la gestión tras una exitosa etapa en Portugal, enfocada en crecimiento y excelencia operativa, mientras la cadena mantiene sus objetivos y refuerza su proyección en el país

Durante su gestión en Portugal, Inês Lima priorizó el desarrollo del talento, la excelencia operativa y la colaboración con los franquiciados, factores que resultaron determinantes para el sostenido crecimiento de la división lusa de McDonald's. Ahora, la multinacional anunció que Lima asume la dirección general de McDonald's España, sucediendo a Luis Quintiliano, quien pasará a ocupar la posición de U.S. National Field President, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por la compañía.

Según informó la cadena internacional de restauración, la transición entre Quintiliano y Lima se planificó para ejecutarse de manera coordinada, garantizando la estabilidad de los equipos y la continuidad de la línea estratégica vigente. McDonald's destacó que las prioridades y planes establecidos para España seguirán en marcha, subrayando así la confianza de la marca en el mercado español y en su potencial de desarrollo a largo plazo.

Lima se suma a la filial española tras haber dedicado más de diez años a la compañía, donde asumió distintos cargos de responsabilidad tanto en Portugal como en otras geografías. Reportó McDonald's que, entre las funciones desempeñadas por Lima, destaca su puesto como responsable global de marketing para el segmento IOM, coordinando estrategias en 12 países, una experiencia que la compañía considera clave para afrontar los próximos retos de la marca en España.

Durante el último lustro, Lima dirigió las operaciones de McDonald's en Portugal, consiguiendo impulsar un crecimiento sostenido y fortaleciendo la relación con los franquiciados. La sucesora de Quintiliano resaltó que ve la oportunidad de liderar McDonald's España como un "privilegio", expresando admiración por el talento local y señalando su intención de "acelerar la agenda de crecimiento sostenible, reforzar la excelencia operativa y seguir elevando la experiencia del cliente". La nueva directora general valoró la posición actual del mercado español como sólida y con "potencial extraordinario", reafirmando el propósito de trabajar en conjunto con equipos y socios para ampliar el alcance de la marca.

Respecto a la anterior gestión, Lima subrayó el papel de Quintiliano al consolidar la posición de la marca en España, incrementar la cantidad de restaurantes y estrechar la comunidad de franquiciados. "Ha impulsado el crecimiento de McDonald's en España, reforzando la posición de la marca, ampliando la red de restaurantes y fortaleciendo la comunidad de franquiciados", puntualizó Lima en declaraciones recogidas por el comunicado de la multinacional.

Por su parte, Luis Quintiliano manifestó satisfacción por la labor desarrollada y por el compromiso mostrado por equipos y franquiciados. En palabras recogidas por McDonald's, señaló: "Liderar McDonald's España ha sido un honor y una experiencia profundamente enriquecedora. Me voy agradecido por el compromiso de nuestros equipos y franquiciados, clave para fortalecer el mercado y avanzar en una agenda de crecimiento sostenible. España cuenta con una base excepcional y un futuro lleno de oportunidades. Confío plenamente en que, bajo el liderazgo de Inês, la marca seguirá elevando su ambición y alcanzando nuevos hitos".

McDonald's precisó que durante el periodo de Quintiliano al frente de la filial española se amplió de manera significativa la red de restaurantes, se reforzó la comunidad de franquiciados y se lograron "resultados históricos" para la división. Ahora, Quintiliano integrará el Comité de Dirección de McDonald's Estados Unidos, según detalló la propia compañía.

El medio detalló que la sucesión en la dirección general se produce en un contexto donde la cadena mantiene sus objetivos estratégicos, apostando por la estabilidad y el crecimiento en el mercado nacional, al tiempo que refuerza su proyección internacional a través del desarrollo del talento y el fortalecimiento de la red de franquiciados. La transición planificada y el perfil internacional de Lima buscan garantizar la continuidad del modelo de negocio, así como la capacidad de adaptación frente a nuevos desafíos en el sector de la restauración, tal como publicó McDonald's.

