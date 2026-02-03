Kallas no ve ninguna señal de que Rusia quiera la paz en Ucrania

Copenhague, 3 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, sostuvo este martes que Rusia no muestra voluntad de querer lograr la paz en Ucrania y abogó por aumentar la presión sobre Moscú.

"No veo ninguna señal de que Rusia quiera la paz. Va a por sus demandas maximalistas. Por eso debemos poner más presión sobre Rusia, para que en vez de pretender que negocia, lo haga de verdad", afirmó Kallas en rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

La jefa de la diplomacia europea destacó que el proceso de paz ha experimentado "un fuerte empujón" en los últimos meses, pero aseguró que los esfuerzos sólo vienen de una de las partes.

"Mientras Ucrania está de acuerdo con ciertas concesiones, no hemos escuchado ninguna de la parte rusa, más bien al revés", dijo.

Asimismo resaltó que Rusia había aceptado un acuerdo de no bombardear la infraestructura energética ucraniana por unos días, pero que mientras tanto ha seguido bombardeando todo tipo de instalaciones.

Kallas participó este martes en la conferencia Fronteras Árticas en Tromsø (norte de Noruega).

La alta representante de la UE había intervenido la víspera en otra conferencia sobre seguridad en Oslo, al término de la cual rechazó que haya una brecha entre los Veintisiete y la OTAN.

"No creo que haya un distanciamiento, lo que estamos intentando es que los países miembros inviertan más en defensa y que lo hagan de forma conjunta", dijo Kallas en la capital noruega.