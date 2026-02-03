Agencias

Kallas apuesta por una nueva política ártica de la UE "que refleje los tiempos en los que vivimos"

Frente a la creciente inestabilidad global, la Unión Europea busca impulsar una estrategia renovada de cooperación, defensa e inversión en el Ártico, ante el fortalecimiento militar ruso y la importancia estratégica de la región para aliados y recursos clave

Las operaciones militares rusas en la península de Kola, región donde existe una de las más altas concentraciones de armas nucleares a nivel mundial y que se sitúa en el límite noruego, se han intensificado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Según informó Europa Press, este incremento en las actividades de defensa y el despliegue de misiles en el Ártico han motivado a la Unión Europea a replantear su política respecto a esta zona, marcada actualmente por una acelerada transformación geopolítica y estratégica.

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, expuso la urgencia de una nueva estrategia comunitaria dedicada al Ártico durante su participación en la Conferencia Fronteras Árticas realizada en Tromso, Noruega. Según consignó Europa Press, Kallas sostuvo que el enfoque de la UE hacia el Ártico requiere una actualización profunda, argumentando que la última estrategia —adoptada en 2021— ha quedado desfasada debido al aumento de tensiones en Europa, sobre todo tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Las declaraciones de Kallas subrayaron la transformación del entorno internacional desde la formulación de la política previa. De acuerdo con Europa Press, la diplomática europea remarcó que “los desafíos de seguridad, los cambios geopolíticos, el orden global que cambia rápidamente, me lleva a defender que es hora de una nueva política ártica de la UE, una que refleje los tiempos en que vivimos y el mundo que queremos ver, incluido un Ártico seguro”.

La responsable de la diplomacia europea también reconoció que, en los últimos días, se observó una moderación en la tensión derivada de las especulaciones sobre una posible anexión estadounidense de Groenlandia. Según publicó Europa Press, Kallas enfatizó que la región tiene una importancia decisiva para la seguridad transatlántica y demanda mayor atención, recursos y fortaleza en cuestiones de defensa, lo que incluye tanto la protección de infraestructuras críticas submarinas como la respuesta ante la influencia de actores extrarregionales.

Europa Press detalló que la primera estrategia ártica de la UE, elaborada en 2008, estuvo enfocada en temas como el clima, la pesca y la investigación científica. Kallas expuso durante la conferencia que la situación actual va mucho más allá, ya que se mantienen compromisos activos en una amplia gama de áreas y ahora resulta imprescindible incorporar un mayor componente de defensa y seguridad, dado el contexto militar y geoestratégico de la región.

En relación con el despliegue militar ruso, la diplomática alertó, según Europa Press, que Moscú ha reabierto y modernizado numerosas bases militares soviéticas ubicadas en la región del Alto Norte, especialmente en la península de Kola. Identificó el Ártico como un área de pruebas para misiles de Rusia y exhortó a las naciones europeas a equiparar el fortalecimiento militar ruso, tras varios años de incremento de capacidades por parte de Moscú.

La relevancia del Ártico, añadió Kallas según reportó Europa Press, también se extiende a puntos estratégicos clave como los cables submarinos que comunican continentes, la presencia de materias primas esenciales para la economía global, y su ubicación en la trayectoria de vuelo más corta para misiles balísticos entre Rusia y Occidente. Además, señaló que Groenlandia resulta fundamental tanto para la Unión Europea como para Estados Unidos, remarcando la voluntad del bloque comunitario de respetar la integridad territorial y las fronteras internacionalmente aceptadas. “Groenlandia pertenece a su gente”, puntualizó Kallas tal como citó Europa Press, recalibrando así la postura europea luego de las recientes tensiones en la zona.

Sobre las actuales alianzas, la Alta Representante expuso la necesidad de forjar relaciones sólidas con países del Ártico como Noruega, Canadá o Islandia, apostando por incrementar la cooperación en seguridad y defensa. Según Europa Press, Kallas anunció que la Unión Europea se aproxima a la firma de una nueva Asociación de Seguridad y Defensa con Islandia, seguimiento de acuerdos ya existentes con otras naciones no comunitarias y países candidatos, incluidos Noruega, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Japón, Albania, Macedonia del Norte y Moldavia.

Durante una rueda de prensa posterior, Kallas detalló que el intercambio de información —especialmente en el ámbito marítimo— y la colaboración ante amenazas compartidas, vinculadas con la expansión de la presencia rusa y china en el Ártico, ocupan una posición central en la nueva estrategia europea. La líder europea indicó además la importancia de contrarrestar la injerencia extranjera y las campañas de desinformación, promoviendo la protección de las infraestructuras críticas y garantizando la resiliencia frente a actores hostiles.

Europa Press especificó que, a la hora de valorar una posible adhesión de Islandia a la UE, Kallas reafirmó que las puertas de la Unión permanecen abiertas. Subrayó la profundidad de la alianza entre ambas partes, la cual abarca iniciativas conjuntas en el sector marítimo, protección de infraestructuras y la construcción de una respuesta común frente a amenazas exteriores.

El interés de la UE por actualizar su política ártica responde a un panorama de creciente complejidad. La región no solo concentra recursos estratégicos y rutas esenciales para el comercio global, sino que su estabilidad o el surgimiento de nuevas tensiones impactan directamente en la seguridad de Europa y de sus aliados. Según detalló Europa Press, esta revisión estratégica busca equilibrar la promoción del desarrollo y la cooperación internacional, frente al aumento de operaciones militares y las transformaciones del contexto global.

