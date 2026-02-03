Hansi Flick: "Fallamos muchas ocasiones otra vez, tenemos que finalizar mucho mejor"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha destacado las "muchas ocasiones" falladas por sus jugadores en los cuartos de final en la Copa del Rey MAPFRE, abogando por "finalizar mucho mejor" de cara a puerta, pese a haber ganado por 1-2 al Albacete Balompié y haber logrado así el billete para las semifinales del torneo.

"Cuando juegas un partido de Copa, siempre... ya sabes, el Albacete tenía historia en esta temporada y lo hace muy bien, incluso hoy lo ha hecho bien. Creo que creamos muchas ocasiones, pero las fallamos otra vez, así que tenemos que finalizar mucho mejor", comentó Flick este martes en rueda de prensa desde el Estadio Carlos Belmonte.

"Al final, podíamos ir ganando con mayor facilidad sobre todo en la primera parte, pero también en la segunda. El final ha estado muy igualado, pero también nos lo hemos merecido", añadió el entrenador del Barça. "Tenemos que rematar mucho mejor, con más convicción, así es como debe ser. Pero también hay que ver que jugamos el sábado y hoy es martes, así que en menos de una semana hemos tenido tres partidos", argumentó.

"Creo que no hay que hablar de la mentalidad ni de la actitud del equipo porque también se ve que estamos luchando hasta el final, realmente es bueno ver eso y estoy orgulloso del equipo. Los partidos de Copa son de este modo y lo hemos logrado, ya estamos en semifinales y creo que todos en el Barça estarán contentos con ello", apostilló el técnico alemán.

Por último, elogió a Ronald Araujo. "Para él realmente esto va de ir paso a paso, es lo más importante ahora. Ha marcado un gol muy importante y creo que también puede ayudarle a ganar más confianza, a creer más en sí mismo. Y eso es lo que necesitamos, sabemos que es lo que él necesita. Lo apoyamos y lo ayudamos. Lo está haciendo bien y, por supuesto, al final se vio que también estaba agotado", explicó sobre el cambio del uruguayo.