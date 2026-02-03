Hamás denuncia que Israel "sigue limitando gravemente" la entrada de ayuda humanitaria a Gaza

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, describió la agravación de las condiciones en los campamentos de desplazados de Gaza bajo la actual tormenta, donde las tiendas no ofrecen resguardo frente al frío y la lluvia, y resaltó que Israel mantiene el bloqueo casi total al paso de combustible y gas exceptuando “cantidades mínimas”. Según consignó Europa Press, Qasem afirmó que las restricciones constituyen una “violación del acuerdo de alto el fuego” alcanzado en el marco de la propuesta estadounidense tras la liberación de los rehenes, e insistió en que no se perciben mejoras en la distribución de ayuda humanitaria, pese al paso a la segunda fase del pacto.

De acuerdo al comunicado emitido por Hamás y citado por Europa Press, el grupo acusa a Israel de reducir “prácticamente a la mitad” la cantidad de camiones con suministros que entrarían a Gaza en comparación con las cifras oficialmente divulgadas por el gobierno israelí. Esta diferencia en los datos repercute directamente en la distribución de víveres, medicinas y combustible entre la población, que enfrenta una precariedad persistente y el deterioro de las condiciones de vida tras meses de ofensiva militar.

Europa Press también reportó que Hamás denuncia “malos tratos, abusos y extorsión deliberada” en los controles fronterizos a los que han sido sometidos los palestinos que lograron volver este lunes al enclave a través del paso de Rafá, recientemente reabierto de forma parcial. Según el grupo islamista, las acciones disciplinarias se habrían centrado especialmente en mujeres y niños, a quienes, según sus testimonios recogidos en el comunicado, separaron de sus familiares, vendaron los ojos y las sometieron a extensos interrogatorios, en algunos casos con amenazas e intentos de chantaje para obtener colaboración.

De acuerdo con la información de Europa Press, Hamás calificó estas medidas de “comportamiento fascista y terrorismo organizado”, enmarcando los hechos como parte de una “política de castigo colectivo” que busca desincentivar el retorno de los desplazados a sus hogares. Testimonios recogidos por Hamás señalaron que los interrogadores formularon preguntas ajenas a los motivos del tránsito fronterizo, lo que desde la perspectiva de la organización refleja una intención de intimidar de manera sistemática a quienes retornan a la Franja.

Hamás instó a las organizaciones internacionales de derechos humanos a que documenten “graves crímenes y violaciones” cometidos contra los repatriados que cruzan a Gaza, y pidió que estos hechos sean llevados ante tribunales nacionales e internacionales para que los responsables “rindan cuentas”. Además, la organización islamista demandó a los mediadores y países involucrados en el proceso de alto el fuego que intervengan de manera inmediata para frenar estos abusos, facilitando el funcionamiento regular y sin limitaciones del paso de Rafá, especialmente ahora que comenzó la segunda fase del acuerdo.

El paso fronterizo de Rafá, cuya reapertura limitada no contempla el cruce de ayuda humanitaria y solo autoriza el movimiento controlado de pequeños grupos de personas, ha cobrado relevancia por su papel esencial para el acceso de víveres y suministros a la población. Según Europa Press, la reactivación parcial del cruce se produjo tras la implementación de un programa piloto el domingo donde participaron tanto representantes de la Autoridad Palestina como observadores de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM). Rafá es el único punto de salida terrestre en Gaza sin control israelí directo y, en el contexto del actual conflicto, está considerado crucial para las acciones de ayuda y evacuación.

Europa Press detalló que esta reapertura forma parte de la aplicación de la propuesta estadounidense, acordada en octubre, que busca una transición política y de seguridad en Gaza tras el asalto islarelí iniciado el 7 de octubre de 2023. A raíz de los compromisos del acuerdo, Hamás hizo entrega de todos los rehenes israelíes —ya sea vivos o muertos— y el pacto contempló la liberación limitada de presos palestinos, mientras avanzan las negociaciones para que el control administrativo del enclave pase a un grupo de tecnócratas palestinos.

Este grupo, identificado como el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), deberá coordinarse con la denominada Junta de Paz, presidida por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en un periodo previsto para la retirada progresiva de las fuerzas de Hamás y de las tropas israelíes presentes en el enclave. Europa Press relata que el diseño internacional prevé que, una vez alcanzado ese punto, una fuerza internacional supervise la seguridad y se encargue de la reconstrucción estructural y social de Gaza.

La crisis en Gaza, según Europa Press, deriva de las restricciones de acceso a ayuda impuestas por Israel tras sus operaciones militares, lo que ha generado una emergencia humanitaria agravada por el inicio de la temporada invernal. Tensiones adicionales persisten mientras se desarrollan las fases propuestas para el acuerdo de alto el fuego, y Hamás mantiene su llamado a la intervención internacional urgente para detener las prácticas que describe como sistemáticas violaciones a los derechos de la población palestina retornada.