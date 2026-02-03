El sector hotelero en Latinoamérica despega con un crecimiento del 13% en su cartera de proyectos en 2025

El segmento de gama media encabeza la expansión hotelera en Latinoamérica, con un incremento del 21% en el número de proyectos y un 25% en el volumen de habitaciones disponibles, acompañado por niveles históricos en las categorías de lujo y alta gama superior. De acuerdo con un informe publicado por Lodging Econometrics (LE), la industria hotelera en América Latina cerró el cuarto trimestre de 2025 con 774 proyectos en desarrollo y un total de 117.260 habitaciones, lo que representa un aumento interanual del 13% en proyectos y del 7% en habitaciones.

El medio Lodging Econometrics detalló que la región experimenta un dinamismo notable en la fase operativa, ya que 309 proyectos, equivalentes a 51.676 habitaciones, se encuentran en etapa de construcción, cifra que constituye un 14% más que la observada en el ejercicio anterior. El estudio también revela que 207 proyectos adicionales se preparan para iniciar obras en los próximos 12 meses y otros 258 permanecen en etapas iniciales de planificación. Esta dinámica garantiza un flujo constante de aperturas en años venideros y una consolidación de la recuperación después de periodos previos de menor actividad en el sector.

Según consignó Lodging Econometrics, México mantiene su papel como líder en la región, con 257 proyectos hoteleros y aproximadamente 39.000 habitaciones en desarrollo, configuración que lo posiciona como el principal motor de la expansión latinoamericana. Brasil destaca por su dinamismo, mostrando un incremento del 25% en proyectos, acumulando 133 desarrollos, y un aumento del 20% en habitaciones, lo que refleja una actividad creciente en su mercado. La República Dominicana se sitúa como el tercer país en relevancia, al sumar 84 proyectos tras experimentar una variación positiva del 27% en comparación interanual.

Estas tres naciones representan en conjunto un 61% del total de la actividad de construcción hotelera en Latinoamérica, lo que pone de manifiesto la concentración del crecimiento en determinados mercados del continente. En el ámbito urbano, la Ciudad de México resalta como la metrópoli con mayor movimiento, al reportar 30 proyectos, cifra 25% superior a la registrada el año anterior. Lima ocupa el segundo lugar, con 16 desarrollos activos, mientras Georgetown, en Guyana, se integra a la tendencia con un crecimiento notorio del 33% en su cartera hotelera. La evolución de estas ciudades responde al interés inversor por mercados tanto consolidados como emergentes.

El análisis de Lodging Econometrics explica que el auge del segmento de gama media se observa tanto en el número de proyectos como en la disponibilidad de habitaciones, convirtiéndose así en el segmento con mayor dinamismo. Paralelamente, la categoría de lujo mantiene un desempeño estable, con 140 proyectos en proceso, mientras que el rubro de alta gama superior alcanza un máximo sin precedentes con 134 proyectos al cierre de 2025.

En el transcurso del año 2025, la región registró la inauguración de 71 hoteles, y las proyecciones indican una aceleración para los próximos años. Se estima que en 2026 abrirán 125 nuevos establecimientos, sumando más de 20.000 habitaciones, y en 2027 la cifra aumentará a 136 hoteles. Estas perspectivas refuerzan la tendencia de consolidación y robustez en la inversión hotelera y en la infraestructura de alojamiento en América Latina.

Lodging Econometrics puntualizó que el flujo constante de proyectos distribuidos entre las distintas fases de desarrollo, desde la planificación hasta la fase operativa, representa un elemento clave para la evolución de la industria. El informe subraya además el papel destacado de México y Brasil como motores de innovación en estrategias de construcción hotelera, así como el crecimiento notorio de la República Dominicana que, junto a Guyana, refleja la orientación del mercado hacia nuevos polos de desarrollo.

La velocidad de crecimiento exhibida en el sector responde tanto a una recuperación post-pandemia como a la confianza renovada en el turismo y la hospitalidad en toda la región. Analistas del sector citados por el medio anticipan que el impulso continuará, dado el interés de los inversores y la disponibilidad sostenida de nuevos proyectos en distintas etapas. El reporte de Lodging Econometrics destaca la preferencia y evolución de los consumidores hacia opciones de gama media, sin disminuir la relevancia de las inversiones en establecimientos de mayor lujo y alta categoría, tendencias que marcan la pauta para los próximos periodos en América Latina.