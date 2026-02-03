El sector hotelero en Latinoamérica despega con un crecimiento del 13% en su cartera de proyectos al cierre de 2025

La distribución de las nuevas inversiones en alojamiento en Latinoamérica revela que México, Brasil y República Dominicana concentran el 61% de la actividad constructora hotelera, escenario que, según Lodging Econometrics (LE), garantiza una expansión significativa del sector para los próximos años. El dinamismo en estos mercados marca el ritmo para el resto de la región, donde diversos indicadores apuntan a una tendencia de crecimiento sostenida hasta 2027.

El informe más reciente de Lodging Econometrics, citado por diversos medios especializados, detalla que la industria hotelera latinoamericana cerró el último trimestre de 2025 con una cartera total de 774 proyectos de construcción, sumando 117.260 habitaciones. Esta cifra representa un aumento del 13% en el número de proyectos respecto al año anterior y un incremento del 7% en el volumen de cuartos disponibles. México lidera con 257 proyectos, cerca de 39.000 habitaciones y la mayor concentración de iniciativas. Por su parte, Brasil destacó por un incremento del 25% en su portafolio —133 proyectos, con un aumento del 20% en habitaciones—, mientras que República Dominicana escaló hasta los 84 proyectos tras un alza interanual del 27%.

Según publicó Lodging Econometrics, al cierre de 2025 había 309 proyectos (51.676 habitaciones) en etapa de construcción activa, lo que supone un alza del 14% en relación al ejercicio anterior. Las perspectivas para el corto plazo continúan en la misma línea. Existen 207 proyectos adicionales en vías de iniciar obras en los próximos 12 meses y otros 258 en fases preliminares de planeación, lo que permite anticipar un flujo constante de desarrollos hoteleros en la región.

El dinamismo se extiende más allá de los países líderes. En el ámbito de las capitales regionales, Ciudad de México registró un récord de 30 proyectos activos, superando en un 25% la cifra del año anterior. Lima (Perú) se sitúa en el segundo puesto con 16 proyectos en marcha. Georgetown, capital de Guyana, evidenció también un interés creciente por parte de los inversores, al reportar un incremento del 33% en su cartera de hoteles en desarrollo.

La diversificación de la oferta hotelera se observa en la evolución de los distintos segmentos de mercado. Tal como consignó Lodging Econometrics, el segmento de gama media (midscale) fue el que registró el crecimiento más destacado, con un aumento del 21% en el número de proyectos y del 25% en cuartos ofertados en este rango de precios. En paralelo, el sector de lujo mantiene una posición fuerte con 140 proyectos en desarrollo, mientras la gama alta superior finalizó 2025 con 134 proyectos, alcanzando su máximo histórico.

El balance de nuevos hoteles operativos refuerza las proyecciones de avance. Durante 2025, la región sumó 71 hoteles inaugurados. Las previsiones de Lodging Econometrics indican que en 2026 se abrirán 125 nuevos establecimientos, ofreciendo más de 20.000 habitaciones. Para 2027, la cifra proyectada llegará a 136 hoteles, reforzando la tendencia de crecimiento y fortalecimiento de la industria.

El análisis de Lodging Econometrics sugiere que el sector hotelero latinoamericano mantiene un ciclo expansivo, impulsado tanto por la consolidación de mercados tradicionales —como México y Brasil— como por el auge en destinos emergentes. El reporte destaca que la combinación de segmentos (desde la gama media hasta el lujo) asegura que la nueva oferta de hospedaje responda a distintas demandas, mientras la continuidad de los proyectos en distintas etapas de desarrollo sostiene las expectativas de expansión hasta al menos 2027.