Agencias

El Rey pide a los nuevos jueces que se rijan por "parámetros éticos" y rectitud

Guardar

El Rey Felipe VI ha instado este martes a los nuevos jueces a regirse por "los más estrictos parámetros éticos" y a ser ejemplo constante de rectitud, porque de eso depende el respeto al Poder Judicial y el buen funcionamiento del sistema político y constitucional.

Lo ha manifestado en Barcelona al entregar despachos a los 121 jueces de la 74 promoción de la Carrera Judicial, de los que 85 son mujeres (70,25%), mientras que 36 son hombres.

Han asistido el ministro Justicia, Félix Bolaños; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler; la consellera de Interior, Núria Parlon; la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura, entre otros.

El perfil de los nuevos jueces es, según una encuesta de la Escuela Judicial, el de una mujer --vuelven a ser una amplia mayoría, como sucede desde 1997--, con una edad media de 29 años, que ha empleado 5 años y 4 meses en preparar la oposición y que no tienen familiares que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica.

Ocho de cada 10 (el 78,45%) no tienen juristas entre sus allegados, 4 de cada 10 (el 38,79%) vienen de familias en las que ninguno de sus progenitores tiene estudios superiores y, por lugar de residencia, Andalucía es la comunidad que más jueces aporta (29), seguida de Catalunya y Madrid, con 17 cada una; Castilla y León, con 14; la Comunitat Valenciana, con 11, y Galicia, con 7.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El chavismo marcha en Caracas a un mes del ataque de EE.UU. y la captura de Maduro

Infobae

Un tribunal de apelación de Túnez aumenta la pena del islamista Ghannouchi de 14 a 20 años

Infobae

Cruz Roja alerta de situación catastrófica en Al Fasher 100 días después de fin del asedio

Infobae

M.C. Escher, el arquitecto de lo imposible, tiene su primera gran exposición en París

Infobae

Puerto Rico confirma a cuatro lanzadores más para el Clásico Mundial de Béisbol

Infobae