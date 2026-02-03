El Gobierno aprueba la creación de la Comisión Nacional para celebrar el bicentenario del fallecimiento de Goya en 2028

Durante una reciente visita a exposiciones en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza dedicadas a Francisco de Goya, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, expresó que el bicentenario del fallecimiento del artista "afecta a toda España", argumentando la necesidad de una mayor implicación del Gobierno central. Tal como ha señalado Azcón al insistir en repetidas ocasiones en esta petición, el gobierno aragonés venía reclamando la puesta en marcha de una comisión específica. El Consejo de Ministros ha respondido a esa demanda aprobando la creación de la Comisión Nacional para la Recuperación de la Conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, que se celebrará en 2028, según informó el medio El País.

De acuerdo con la información del Consejo de Ministros, el Real Decreto para la puesta en marcha de la Comisión Nacional se respaldó este martes, según confirmó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior a la reunión. Esta nueva comisión tendrá la función de organizar actos y actividades especiales relacionados con el homenaje al pintor en el segundo centenario de su muerte. Elma Saiz declaró que la conmemoración representa una oportunidad para reflexionar sobre la identidad y el futuro del país.

Elma Saiz notificó que la aprobación de esta comisión sucede tan solo una semana después de haberse constituido también la Comisión Nacional dedicada al Centenario de la Generación del 27, lo que evidencia el reciente impulso del Ejecutivo en materia de acciones institucionales de memoria cultural y artística. Según lo publicado por El País, la ministra vinculó la iniciativa en torno a Goya con la construcción de una mirada sobre España desde sus referencias históricas y creativas.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha mantenido una postura de insistencia respecto a la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Goya. En una intervención recogida por El País, lamentó el retraso de la administración central en sumarse a los preparativos para el bicentenario, afirmando que "todos queremos trabajar juntos, pero es verdad que nos falta el Gobierno de España". El 13 de enero, durante el recorrido por dos exposiciones temáticas en Zaragoza, Azcón recordó que en junio de 2024 remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la intención de involucrar a la administración estatal en el acontecimiento.

En esa correspondencia, Azcón expuso la relevancia del bicentenario para todo el territorio nacional. Según lo consignado por El País, el presidente autonómico subrayó que la importancia de Goya trasciende a Aragón y que la efeméride requiere colaboración interinstitucional. Entre las expresiones que sobresalieron durante su intervención, Azcón aludió a la posibilidad de una diferencia de trato en función de la procedencia geográfica del artista, afirmando textualmente: “Si Goya hubiera sido catalán, no tengan la más mínima duda de que hoy el Gobierno de España nos estaría haciendo caso a Aragón”.

La actividad de la nueva Comisión Nacional para el bicentenario de Goya se enmarca en una estrategia más amplia de recuperación y valorización de referentes culturales españoles, ratificada a través de decretos recientes. Según informó El País, la finalidad de esta entidad será coordinar y dar impulso a eventos, exposiciones y otras iniciativas especiales que contribuyan a rendir homenaje a Francisco de Goya, figura central del patrimonio artístico y cultural de España, en el año 2028.