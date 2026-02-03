El CTA corrobora la expulsión de Brais Méndez en el derbi vasco

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha corroborado la expulsión de Brais Méndez, jugador de la Real Sociedad, durante el derbi vasco en la jornada 22 de LaLiga EA Sports por haber golpeado a su juicio "deliberadamente" y "de forma no insignificante" en la cara al 'león' Aitor Paredes.

Marta Frías, portavoz del CTA, puso voz este martes al repaso que este organismo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realiza de las últimas jornadas de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion, así como de la Liga F Moeve, a través de su programa 'Tiempo de Revisión'.

"Un jugador del Athletic empuja desconsideradamente a un rival cuando el balón no está en juego. El jugador de la Real responde con el brazo abierto, dándole un manotazo en la cara. El árbitro se encuentra volviendo hacia el centro del campo, dándoles la espalda, por lo que no puede ver la acción", relata Frías en el vídeo publicado por el CTA.

"El árbitro asistente número 2, cubriendo las espaldas del árbitro, ve la acción y decide avisar al colegiado para que muestre la tarjeta roja al jugador de la Real por la agresión y la amarilla al del Athletic por empujón. Si un jugador que, sin estar disputando el balón, golpea deliberadamente a un adversario en la cabeza o en la cara, con la mano o con el brazo, de forma no insignificante, deberá ser expulsado", añade.

"El CTA confirma la decisión arbitral y la provocación previa del jugador del Athletic se sanciona con amonestación. El VAR actúa correctamente al confirmar la acción por existir evidencia de la misma", apostilla la portavoz del CTA sobre ese encontronazo de Brais con Paredes.

Además, Frías describe un error a raíz de una dura entrada de Santiago Colombatto a Vladyslav Vanat en el inicio del partido que enfrentó al Oviedo y al Girona. "En los primeros minutos en el Tartiere, un defensor del Oviedo entra con dureza a un adversario lanzándose al suelo, estirando la pierna e impactando con sus tacos con fuerza excesiva en la zona entre el tobillo y el tendón de Aquiles. El árbitro solo señala falta y no muestra tarjeta alguna", comenta la portavoz del CTA al respecto.

"El impacto con los tacos, con fuerza excesiva y riesgo evidente para la integridad, define una acción de juego brusco grave, sancionable con tarjeta roja. El CTA señala que la entrada debió castigarse con expulsión directa. El árbitro erró al no mostrar la tarjeta roja. El VAR debió intervenir para recomendar revisión al tratarse de una acción de expulsión", concluyó Frías sobre esa acción del 'carbayón' Colombatto.