Agencias

Diego Matamoros, sorprendido por los rumores de nueva paternidad de su primo Carlo Costanzia

Guardar

Los constantes rumores sobre un nuevo embarazo de Alejandra Rubio que la convertiría en mamá de nuevo al lado de Carlo Costanzia, están siendo muchos los familiares y amigos de la pareja los que se están pronunciando al respecto. En esta ocasión ha sido Diego Matamoros el que ha dejado muy claro ante la cámara que no tiene una relación fluída con su primo como para conocer estos datos tan personales. "No tengo ni idea. Simplemente es que no tengo ni idea de lo que me estáis hablando" respondía Diego ante las cámaras de Europa Press cuando le preguntaban al respecto.

Cumpliendo con algunos proyectos profesionales en el centro de la capital madrileña, Diego también se pronunciaba sobre la recién estrenada maternidad de su ex mujer, Estela Grande, junto a su actual pareja Juan Antonio Iglesias. "Espero que le vaya a todo el mundo bien y que sean muy felices" asegurando que sí que había podido hablar con ella tras el parto en el que uno de los bebés tuvo que pasar algunas horas en la UCI aunque ya está fuera de peligro.

Aunque la paternidad siempre ha sido un tema muy importante para Diego, el influencer reconocía en esta ocasión que no es algo que entre en sus planes, al menos de momento: "Yo de momento no, pero bueno, entiendo que el momento que tenga que ser será".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Almeida asegura que Madrid está "preparada" ante una potencial nevada y "por ahora no hay problema" con los desembalses

El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, afirma que la capital puede afrontar una caída de nieve y descarta complicaciones por el control de aguas, mientras la Aemet eleva la alerta por nevadas en la sierra

Almeida asegura que Madrid está

El Gobierno prohibirá desahucios de personas vulnerables en viviendas de grandes tenedores y 'fondos buitre'

El Ejecutivo refuerza la protección de quienes no pueden afrontar el alquiler en inmuebles de fondos de inversión con un nuevo decreto, mientras excluye a pequeños propietarios y asegura recursos para hoteles sociales y ayudas de emergencia

El Gobierno prohibirá desahucios de

Bruselas investiga si la eólica china Goldwind recibió ayudas ilegales de Pekín para competir en la UE

La Comisión Europea analiza si un gigante chino del sector habría obtenido condiciones fiscales ventajosas y financiación de su gobierno para acceder al mercado comunitario, lo que podría suponer una vulneración de reglas de igualdad en Europa

Infobae

Los sanguíneos representarán en 2026 el 10% del total de nuevos cánceres en España

Los sanguíneos representarán en 2026

Cayetano Martínez de Irujo, su sorprendente apoyo a Iñaki Urdangarín: "He sentido empatía y compasión"

El aristócrata ha sido reconocido tras superar problemas de salud y retoma su agenda pública mostrando respaldo al exduque consorte, al expresar comprensión por la difícil situación familiar atravesada, mientras disfruta una etapa personal plena junto a su esposa

Cayetano Martínez de Irujo, su