Diego Matamoros, sorprendido por los rumores de nueva paternidad de su primo Carlo Costanzia

Los constantes rumores sobre un nuevo embarazo de Alejandra Rubio que la convertiría en mamá de nuevo al lado de Carlo Costanzia, están siendo muchos los familiares y amigos de la pareja los que se están pronunciando al respecto. En esta ocasión ha sido Diego Matamoros el que ha dejado muy claro ante la cámara que no tiene una relación fluída con su primo como para conocer estos datos tan personales. "No tengo ni idea. Simplemente es que no tengo ni idea de lo que me estáis hablando" respondía Diego ante las cámaras de Europa Press cuando le preguntaban al respecto.

Cumpliendo con algunos proyectos profesionales en el centro de la capital madrileña, Diego también se pronunciaba sobre la recién estrenada maternidad de su ex mujer, Estela Grande, junto a su actual pareja Juan Antonio Iglesias. "Espero que le vaya a todo el mundo bien y que sean muy felices" asegurando que sí que había podido hablar con ella tras el parto en el que uno de los bebés tuvo que pasar algunas horas en la UCI aunque ya está fuera de peligro.

Aunque la paternidad siempre ha sido un tema muy importante para Diego, el influencer reconocía en esta ocasión que no es algo que entre en sus planes, al menos de momento: "Yo de momento no, pero bueno, entiendo que el momento que tenga que ser será".