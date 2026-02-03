Andalucía suspende clases este miércoles salvo en Almería ante lluvias "sin precedentes" y preactiva a la UME

El gobierno de Andalucía ha decidido suspender, tanto las actividades en centros de participación como las clases presenciales en colegios e institutos en la mayoría de las provincias, dejando de lado únicamente a Almería, tras valorar el impacto y la magnitud de las lluvias previstas. Según informó el medio, esta interrupción temporal de las actividades se produce tras la evaluación del comité asesor del Plan de Emergencias, una reunión liderada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Sevilla, quien detalló los cambios en la organización escolar y otros servicios regionales ante el temporal.

El medio consignó que la Junta de Andalucía determinó elevar a la situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, una disposición que implica la incorporación de recursos extraordinarios de otras administraciones, sean estas locales, provinciales o nacionales. Entre las acciones previstas se incluyó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) permanezca preposicionada y en estado de alerta, lista para intervenir si fuera necesario frente al desarrollo de las inclemencias meteorológicas.

Tal como publicó la fuente, las autoridades recomendaron que los centros educativos adopten la modalidad de enseñanza digital a distancia, ya que se cuenta con los medios técnicos para impartir clases mediante plataformas virtuales. Juanma Moreno puntualizó que, respecto a las universidades, aunque se sugiere el cambio a formación telemática, cada institución tiene autonomía sobre la organización de su actividad y decidirá si las clases continúan de manera presencial o pasan a formato digital.

La decisión excluye a la provincia de Almería, dado que, por ahora, no se prevén precipitaciones intensas ni ráfagas de viento significativas que puedan suponer un riesgo. Sin embargo, el presidente de la Junta advirtió, según reportó el medio, que la situación climática en esa provincia estará sujeta a evaluación permanente durante la jornada, con la posibilidad de que la medida de suspensión de clases se amplíe si cambian las condiciones meteorológicas.

Asimismo, la administración regional decretó también la interrupción de toda actividad en centros de día para mayores y personas con discapacidad en las siete provincias mostradamente afectadas por la alerta climática. Junto a ello, detalló el medio, se recomendó a los ayuntamientos que suspendan cualquier actividad deportiva que se lleve a cabo en espacios abiertos, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para la población.

El operativo extraordinario que se ha desplegado ante las lluvias "sin precedentes" incluye el refuerzo de dispositivos de emergencia y la coordinación entre diferentes niveles de la administración para dar respuesta rápida a cualquier eventualidad. Estas medidas fueron anunciadas tras valorar los informes meteorológicos y las previsiones hidrológicas, que advierten de la posibilidad de inundaciones y otros peligros derivados del temporal.

De acuerdo con la cobertura del medio, todo el dispositivo diseñado busca minimizar los riesgos para la seguridad de la ciudadanía y garantizar la continuidad de la actividad educativa y asistencial de forma no presencial, evitando así la exposición a condiciones potencialmente peligrosas por el temporal.