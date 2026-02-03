Agencias

Andalucía suspende clases este miércoles salvo en Almería ante lluvias "sin precedentes" y preactiva a la UME

El gobierno autonómico anuncia la interrupción de actividades escolares presenciales en casi toda la región por lluvias extremas, recomienda enseñanza digital y eleva el operativo de emergencia, mientras la Unidad Militar de Emergencias permanece en alerta

Guardar

El gobierno de Andalucía ha decidido suspender, tanto las actividades en centros de participación como las clases presenciales en colegios e institutos en la mayoría de las provincias, dejando de lado únicamente a Almería, tras valorar el impacto y la magnitud de las lluvias previstas. Según informó el medio, esta interrupción temporal de las actividades se produce tras la evaluación del comité asesor del Plan de Emergencias, una reunión liderada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Sevilla, quien detalló los cambios en la organización escolar y otros servicios regionales ante el temporal.

El medio consignó que la Junta de Andalucía determinó elevar a la situación operativa 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, una disposición que implica la incorporación de recursos extraordinarios de otras administraciones, sean estas locales, provinciales o nacionales. Entre las acciones previstas se incluyó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) permanezca preposicionada y en estado de alerta, lista para intervenir si fuera necesario frente al desarrollo de las inclemencias meteorológicas.

Tal como publicó la fuente, las autoridades recomendaron que los centros educativos adopten la modalidad de enseñanza digital a distancia, ya que se cuenta con los medios técnicos para impartir clases mediante plataformas virtuales. Juanma Moreno puntualizó que, respecto a las universidades, aunque se sugiere el cambio a formación telemática, cada institución tiene autonomía sobre la organización de su actividad y decidirá si las clases continúan de manera presencial o pasan a formato digital.

La decisión excluye a la provincia de Almería, dado que, por ahora, no se prevén precipitaciones intensas ni ráfagas de viento significativas que puedan suponer un riesgo. Sin embargo, el presidente de la Junta advirtió, según reportó el medio, que la situación climática en esa provincia estará sujeta a evaluación permanente durante la jornada, con la posibilidad de que la medida de suspensión de clases se amplíe si cambian las condiciones meteorológicas.

Asimismo, la administración regional decretó también la interrupción de toda actividad en centros de día para mayores y personas con discapacidad en las siete provincias mostradamente afectadas por la alerta climática. Junto a ello, detalló el medio, se recomendó a los ayuntamientos que suspendan cualquier actividad deportiva que se lleve a cabo en espacios abiertos, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para la población.

El operativo extraordinario que se ha desplegado ante las lluvias "sin precedentes" incluye el refuerzo de dispositivos de emergencia y la coordinación entre diferentes niveles de la administración para dar respuesta rápida a cualquier eventualidad. Estas medidas fueron anunciadas tras valorar los informes meteorológicos y las previsiones hidrológicas, que advierten de la posibilidad de inundaciones y otros peligros derivados del temporal.

De acuerdo con la cobertura del medio, todo el dispositivo diseñado busca minimizar los riesgos para la seguridad de la ciudadanía y garantizar la continuidad de la actividad educativa y asistencial de forma no presencial, evitando así la exposición a condiciones potencialmente peligrosas por el temporal.

Temas Relacionados

Suspensión de clasesAndalucíaJunta de AndalucíaJuanma MorenoUnidad Militar de EmergenciasSevillaAlmeríaEmergenciasTemporalesColegiosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El 'hombre de Trump' en la Fed pide recortar este año los tipos de interés "un poco más de un punto"

Stephen Miran, miembro interino de la Reserva Federal y cercano a la anterior administración, propone bajar las tasas en 2026, argumentando que la inflación subyacente y el equilibrio económico no justifican mantener la política restrictiva actual

El 'hombre de Trump' en

Netanyahu asegura que la Autoridad Palestina no participará en el futuro gobierno de Gaza

En una reunión con Steve Witkoff, Benjamin Netanyahu ha descartado por completo cualquier rol de la Autoridad Palestina en la gestión futura de la Franja, tras encontrarse armamento escondido en cargamento de ayuda supervisado por la UNRWA

Netanyahu asegura que la Autoridad

EEUU derriba un dron iraní en el mar Arábigo que se aproximó a un portaaviones estadounidense de forma "agresiva"

Un caza F-35 de la Marina estadounidense abatió una aeronave no tripulada de fabricación iraní que se acercó peligrosamente al USS Abraham Lincoln, mientras aumentan las fricciones entre Washington y Teherán tras recientes acciones militares en la región

EEUU derriba un dron iraní

El grupo de Meloni en la Eurocámara pide a la Comisión evaluar el impacto de regularización de migrantes de España

Eurodiputados del grupo conservador han pedido explicaciones a Bruselas sobre las consecuencias de la medida española, advirtiendo de posibles riesgos para la gestión migratoria y pidiendo claridad sobre su encaje en la normativa europea según carta remitida a Von der Leyen

El grupo de Meloni en

La empresa de servicios petroleros Marathon Petroleum ganó 3.426 millones de euros en 2025, un 17,5% más

El saldo positivo se explica por el excelente desempeño operativo en las plantas y la estrategia comercial adoptada, según subraya su presidenta, mientras los ingresos totales y los gastos disminuyeron respecto al ejercicio previo, con ganancias trimestrales destacadas

La empresa de servicios petroleros