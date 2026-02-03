Al menos quince muertos al volcar un autobús en el este de Brasil

El listado de víctimas incluye menores de edad que se encontraban entre las decenas de ocupantes del autobús, el cual perdió el control en las cercanías de São José da Tapera, según autoridades del estado de Alagoas. El grupo regresaba de una celebración religiosa cuando ocurrió el accidente que dejó al menos quince muertos y varios heridos, tal como reportó el portal G1.

El siniestro involucró a un autobús que transportaba a un total de sesenta personas, quienes retornaban a sus hogares luego de participar en una festividad católica celebrada en la localidad de Juazeiro do Norte, situada en el estado vecino de Ceará. Las causas exactas por las cuales el vehículo volcó aún no se han precisado, pero el impacto del accidente ha generado una significativa reacción de las autoridades locales y estatales, confirmó G1.

Según el portal, el gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, emitió una declaración pública a través de sus redes sociales en la que expresó sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas por el accidente. “Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días”, declaró Dantas, acción que refleja el alcance emocional y social del suceso para la población del estado.

Entre los fallecidos se contabilizan tres menores de edad. Las víctimas formaban parte de un grupo de fieles que, tras culminar la celebración religiosa, emprendieron el viaje de regreso hasta ser sorprendidos por el fatal desenlace en la vía que conecta con São José da Tapera, conforme especificó G1.

Las autoridades locales, en conjunto con cuerpos de rescate y atención médica, acudieron al lugar del accidente para socorrer a los heridos y brindar apoyo a los sobrevivientes. Asimismo, las investigaciones iniciales y la recopilación de datos buscan esclarecer los factores que contribuyeron al vuelco del autobús, misión en la que colaboran diversas fuerzas del estado de Alagoas, según información brindada por el medio G1.

El accidente cobró relevancia regional debido al número de pasajeros involucrados y al hecho de que retornaban de un evento católico en Ceará, lo que movilizó tanto a figuras políticas como a líderes religiosos de la zona. El luto oficial decretado insta a la sociedad a rendir homenaje a las víctimas mientras continúan los procedimientos de identificación y asistencia a los familiares, de acuerdo con las declaraciones oficiales informadas por G1.

La red de atención en salud del estado se ha visto ocupada por la atención de los heridos, quienes han sido trasladados a instalaciones hospitalarias cercanas. La gravedad de algunos casos y el número de afectados mantienen a los servicios médicos en alerta, mientras las familias aguardan actualizaciones sobre la condición de sus seres queridos, reportó el medio.

El gobernador Paulo Dantas, en su mensaje, subrayó la magnitud de la tragedia y la conmoción social que ha provocado en Alagoas. El decreto de luto implica la suspensión de actos oficiales festivos y una invitación a la sociedad a solidarizarse con las víctimas y sus allegados, según puntualizó G1.

Las autoridades confirmaron que los trabajos para determinar el origen del accidente permanecen en curso, mientras continúan las tareas de apoyo logístico y psicológico a los involucrados. G1 detalló que este tipo de accidentes en rutas que conectan ciudades tras celebraciones masivas suele exponer a los viajeros a riesgos adicionales, una situación sobre la que las autoridades reiteraron su llamado a la prevención y al refuerzo de medidas de seguridad en el transporte colectivo.

El accidente en São José da Tapera ha generado un ambiente de duelo y reflexión en la región, además de movilizar recursos estatales para la ayuda humanitaria y la investigación. Según informó G1, el proceso de identificación de las víctimas y la atención integral de los heridos continúan como prioridad para las autoridades de Alagoas.