Agentes migratorios irrumpen en una iglesia de Los Ángeles y corretean a feligrés

Los Ángeles (EE.UU.), 2 feb (EFE).- Una iglesia cristiana de Los Ángeles denunció este lunes que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) irrumpieron en "un acto religioso" y amenazaron a las personas que se encontraban en ese momento, tras detener al menos a un mexicano que ya fue deportado a su país.

El incidente, que fue captado en video, ocurrió la mañana del pasado 26 de enero cuando los miembros de Hills United Methodist Church Hispanic Mission, en la ciudad de North Hills, del condado de Los Ángeles, realizaban una entrega de comida y una actividad de con niños y madres, como parte del ministerio de ayuda a la comunidad.

“Nuestro lugar sagrado fue profanado. Nuestro ministerio de alimentos es una expresión del amor de Dios por los hambrientos y, como resultado de las acciones insensatas de ICE, nos vimos obligados a detenerlo”, dijo el pastor Ervin Adin Aguilón, que dirige la Iglesia en una conferencia de prensa este lunes.

El religioso fue enfático en que los agentes interrumpieron un “acto religioso” que está contemplado en la Biblia.

En los video tomados por testigos se ve a los agentes ingresando al estacionamiento de la iglesia correteando al mexicano Carlos Chávez, un miembro de la comunidad que fue arrestado y deportado a su país en el fin de semana.

Los agentes con sus rostros cubiertos y fuertemente armados bloquearon los accesos al estacionamiento con sus vehículos, lo que obligó a muchos de los miembros a permanecer horas refugiados en la iglesia.

“Imaginen ser un niño y ver a su madre asustada, llorando y preguntándose qué está pasando, y tener que estar encerrado en una pequeña habitación durante horas”, señaló el pastor Aguilón.

Guillermo Torres, director de políticas migratorias de Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE), organización religiosa que lideró la estrategia de la “respuesta rápida”, dijo a EFE que el incidente es una demostración más de “la crueldad” de ICE y la falta de respeto por la iglesia.

“Lo que han hecho es ilegal”, sostuvo Torres.

Esta no es la primera vez que religiosos denuncian que los operativos migratorios han llegado a las iglesias, el año pasado agentes del ICE ingresaron sin permiso a la sede de una iglesia cristiana.

En contraste, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó al menos a cuatro personas, entre ellas el periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena CNN, por cubrir una protesta en la que un grupo de manifestantes interrumpió un servicio religioso en una iglesia para manifestarse contra su pastor, quien también trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los activistas han apuntado “la doble moral” de la Casa Blanca sobre el tema.

“Nos hizo cuestionarnos a qué punto ha llegado nuestro país y pensar que no podemos estar seguros ni siquiera en nuestras iglesias”, puntualizó Aguilón, que agregó que las iglesias deben seguir siendo un “santuario”.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) no se ha pronunciado sobre la denuncia.