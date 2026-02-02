VÍDEO: La Audiencia Nacional inadmite la querella de Hazte Oír contra Zapatero por su presunta colaboración con Maduro

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha inadmitido este lunes la querella que interpuso la asociación Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta colaboración con Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, ante la falta de indicios criminales.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado explica que las querellas requieren "la aportación de elementos probatorios que vayan más allá de las informaciones periodísticas o de las conclusiones que puedan obtenerse en base a ellas". "No se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan entidad suficiente para la apertura de un proceso penal", añade.

El juez Piña indica que no "puede sostenerse que la colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener Zapatero sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal". El magistrado, además, pide distinguir entre el Ejecutivo del país "y la supuesta implicación de determinados miembros de este en el tráfico de drogas".

En este sentido, asegura que los delitos de blanqueo de capitales que se denuncian "lo son en base a informaciones de carácter periodístico, generalistas, sin que se precise con elementos indiciarios los hechos que se afirman". "No hay constancia de que (Zapatero) haya percibido cantidad alguna procedente del Gobierno de Venezuela", apunta.

Pero es que además añade que, "aún en el caso que así se hubiese verificado, sólo se podrían considerar como delictivas aquellas cantidades que hubiese percibido por su intervención en hechos ilícitos o por ser conocedor de que las cantidades que percibían procedían de la comisión de un delito".

ANTIDROGA PIDIÓ LA INADMISIÓN

Cabe recordar que la Fiscalía Antidroga remitió un informe al magistrado en el que pidió la desestimación de la querella al considerar que en la misma no se detallaba ningún indicio delictivo contra el expresidente.

En ese documento, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, Antidroga sostenía que los hechos recogidos en la querella "no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico". "Además, unos están igualmente basados únicamente en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para incoar una investigación judicial, y otros están siendo ya investigados en otros procedimientos abiertos", aclaraba.

El Ministerio Público expuso que "en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva", sino que recoge "conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

El único "hecho indiciario", sostuvo Antidroga, es la existencia de una acusación formal por tráfico de drogas en Estados Unidos contra Maduro "y otros altos cargos del régimen venezolano (...) entre los que no se encuentra" Zapatero.

Con esta información, el fiscal mantuvo que "no se puede deducir en modo alguno la implicación" del expresidente español "en esas actividades de tráfico de drogas".

LA PETICIÓN DE HAZTE OÍR

En la querella, recogida por Europa Press, Hazte Oír apuntaba a la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional sería competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos "en el extranjero", añadía

Hazte Oír pidió al tribunal como medidas cautelarísimas que retire a Zapatero su pasaporte, le prohíba salir de España y que le obligara a comparecer ante el juzgado cada siete días. Además de instar la declaración como investigado del expresidente, también solicitó que se llamase como testigos al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

La asociación sostenía en la querella que "lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí". "Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final", apuntaron desde Hazte Oír.

Además, aseguró que la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro".

A juicio de la organización, "esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1048048/1/an-inadmite-querella-hazte-oir-contra-zapatero-presunta-colaboracion-maduro

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06