Víctor Manuel sobre Julio Iglesias: "No soy su amigo, pero le tengo mucho cariño"

Víctor Manuel relató que conoció a Ana Belén mientras se encontraba junto a Julio Iglesias, aunque aclaró que no fue este quien los presentó, según publicó el medio Europa Press. El artista, nominado a los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor Canción Original por el tema 'Y mientras tanto, canto', compartió que el encuentro con la actriz marcó el inicio de una relación que ha perdurado más de medio siglo. Esta revelación surge en el marco del anuncio de la nominación, en la que la película 'La Cena', cinta para la que compuso la canción, figura como una de las grandes favoritas de la edición.

Durante el encuentro de candidatos realizado en la sede de la Academia de Cine, Víctor Manuel detalló que la canción que aspira al Goya no es interpretada por él, sino por Nora Hernández, también nominada en la categoría de Actriz Revelación. El artista destacó el trabajo realizado por David San José en los arreglos y expresó satisfacción por el reconocimiento: "Estoy encantado de que la hayan nominado, es una canción muy bonita", citó Europa Press. El cantante subrayó que tanto él como Ana Belén recibieron la noticia simultáneamente, gracias a una llamada de una tercera persona, lo que constituyó una grata sorpresa para ambos.

Consultado sobre la longevidad de su relación con Ana Belén, Víctor Manuel se abstuvo de ofrecer un secreto, limitándose a sugerir que el afecto mutuo es un factor clave para quienes buscan mantener una pareja estable a lo largo de los años. Acerca del contexto en que conoció a su actual esposa, explicó que este encuentro ocurrió cuando ambos se encontraban junto a Julio Iglesias, aunque precisó que no fue el cantante madrileño quien los presentó formalmente, según informó Europa Press.

En relación a la situación actual de Julio Iglesias, quien enfrenta un juicio mediático, Víctor Manuel evitó realizar declaraciones, argumentando desconocer detalles y limitando sus opiniones a lo que lee en la prensa. “Yo de eso no quiero hablar porque como no conozco nada, conozco lo que puedo leer en la prensa”, afirmó el artista tal como consignó Europa Press. A pesar de su relación cordial, aclaró que no mantiene una amistad con el intérprete de 'Hey', indicando que llevan más de cuatro décadas sin verse: “Yo hace exactamente 44 años que no veo a Julio. Es decir que no soy su amigo, pero le tengo mucho cariño”.

La nominación al Goya de Víctor Manuel por ‘Y mientras tanto, canto’ agrega un nuevo capítulo a una carrera artística reconocida por su aporte a la música y al cine español. Europa Press también detalló que la canción forma parte de la banda sonora de 'La Cena', película que ha obtenido múltiples candidaturas y destaca dentro de las aspirantes en esta edición de los premios. La interpretación de Nora Hernández, candidata a Actriz Revelación, y el arreglo musical firmado por David San José se presentan como elementos destacados de esta propuesta.

Víctor Manuel remarcó, según reportó Europa Press, que la sorpresa por la nominación representó una alegría compartida tanto para él como para Ana Belén, consolidando el momento como un hito en la trayectoria de ambos. El artista, fiel a su carácter reservado, eludió cualquier comentario sobre asuntos ajenos al ámbito profesional y prefirió centrar sus declaraciones en el reconocimiento a su trabajo y en los vínculos personales surgidos a lo largo de sus años en la industria, marcando distancia respecto a las polémicas que envuelven a otros colegas.