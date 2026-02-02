Un fallecido y dos heridos en un accidente entre dos coches en la N-340, en Castellón

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada que desplegó el equipo médico del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) no lograron devolverle el pulso a un hombre de 52 años tras un accidente vial ocurrido en la carretera N-340, en el término municipal de Castellón. Según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el siniestro se registró anoche alrededor de las 21 horas y provocó también heridas a otras dos personas, que fueron auxiliadas y trasladadas a un centro hospitalario.

De acuerdo con datos publicados por el CICU, dos vehículos colisionaron en la mencionada vía, activando la movilización de recursos de emergencia para asistir a los involucrados. El medio de emergencias detalló que al lugar del accidente se desplazaron tanto una unidad del SAMU como una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) de enfermería, en respuesta a la gravedad del incidente. El equipo médico emprendió distintas técnicas de recuperación con el objetivo de estabilizar al varón de 52 años, pero finalmente los profesionales confirmaron su deceso en el lugar de los hechos.

El mismo organismo sanitario comunicó que, además de la víctima mortal, los servicios de emergencia atendieron a un hombre de 27 años que presentaba politraumatismo, así como a una mujer de 22 años que sufrió contusiones en una de sus muñecas. Una vez recibida la atención en el lugar, ambos heridos fueron evacuados al Hospital General de Castellón para continuar bajo observación y tratamiento médico.

El siniestro implicó la activación de distintos equipos de intervención rápida y atención especializada. La presencia de las unidades de SAMU y SVA permitió realizar las primeras valoraciones y estabilización de los supervivientes, cuyo estado posterior no trascendió en el reporte inicial. Tal como consignó el CICU, la colisión se produjo durante la noche en una de las principales carreteras del municipio, circunstancia que suele requerir recursos de primera respuesta para víctimas en distintos grados de gravedad.

Las autoridades han recalcado que la respuesta inmediata del personal médico y de enfermería es fundamental para atender de manera eficaz a los ocupantes de vehículos siniestrados, en especial cuando se presentan lesiones de gravedad variada. Según el CICU, el despliegue de medios incluyó personal especializado capaz de practicar reanimación avanzada y evaluación de politraumatismos, así como recursos de transporte sanitario con capacidad para trasladar a los pacientes a instalaciones hospitalarias en lapsos breves tras el accidente.

El informe del CICU no detalló las causas exactas de la colisión ni la situación de tráfico en ese momento, aunque sí aclaró la naturaleza de las lesiones de los supervivientes y el esfuerzo realizado por el personal de emergencia para intentar salvar la vida del hombre que resultó fallecido. La intervención de los servicios médicos especializados se centró tanto en las maniobras de recuperación como en la valoración de los daños físicos sufridos por los otros dos afectados.

Este tipo de siniestros en la red de carreteras principales genera, según los partes de urgencias, la activación de protocolos de atención inmediata para tratar de minimizar las consecuencias de los traumatismos y salvaguardar la vida de los accidentados. La coordinación entre las unidades de SAMU, SVA y el personal hospitalario fue destacada por el CICU como una pieza esencial en la cadena de respuesta sanitaria tras el impacto.

Los equipos desplazados a la N-340 evaluaron las condiciones en el lugar para garantizar la seguridad durante la intervención y el traslado de los pacientes. Conforme a lo informado por el CICU, el incidente obligó a extremar las precauciones en la vía, mientras se procedía a asistir a las víctimas y a restablecer el flujo de tráfico afectado por la colisión de ambos vehículos en el tramo correspondiente al municipio de Castellón.