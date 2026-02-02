Ribera ve acuerdos comerciales como India o Mercosur una "prioridad" de la agenda europea

Las relaciones económicas que la Unión Europea mantiene con regiones como India y Mercosur ocupan un lugar destacado en la agenda internacional del bloque europeo, según detalló la vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Durante su intervención en el XIV Simposio Empresarial de Funseam bajo el título “Europa ante la crisis climática, económica y geopolítica”, Ribera planteó que el impulso a acuerdos comerciales con países estratégicos representa una herramienta clave para fomentar la cooperación, minimizar riesgos y expandir mercados en un contexto global marcado por desafíos geopolíticos y económicos. Los nuevos acuerdos, afirmó, constituyen una manifestación concreta de la decisión europea de apostar por la integración internacional frente a dinámicas de aislamiento.

Según informó el medio que cubrió el evento, la dirigente europea recalcó que las alianzas alcanzadas con bloques como Mercosur e India reflejan no solo la voluntad de la Unión de fortalecer sus lazos comerciales externos, sino también su convicción en la necesidad de diversificar las fuentes de suministro. Ribera expresó que estas decisiones buscan generar oportunidades tanto para las empresas europeas como para aquellas radicadas en los países socios, promoviendo así un entorno de beneficios mutuos y una reducción de la exposición ante riesgos globales. En palabras de la vicepresidenta, “elegimos la cooperación frente al aislamiento, la reducción de riesgos y la creación de oportunidades para las empresas de aquí y para las de los países de Mercosur e India, y la diversificación de nuestras cadenas de suministro”.

Durante la apertura del simposio celebrado en la sede de Foment, la representante europea resaltó el papel distintivo que la energía ha jugado en el proceso de integración de Europa, refiriéndose al sector energético tanto como fundamento histórico de la formación de la Unión Europea como factor determinante de su desarrollo futuro. De acuerdo con el reporte publicado por el medio, Ribera situó la consolidación de vínculos económicos internacionales en el centro de la respuesta europea a los retos climáticos, económicos y geopolíticos actuales, haciendo hincapié en cómo estos lazos pueden contribuir a la construcción de cadenas de suministro más resilientes y sostenibles.

El medio detalló que Ribera contextualizó estas prioridades dentro del marco de la actual coyuntura mundial, caracterizada por incertidumbre en materia de sostenibilidad, competencia global y tensiones derivadas de crisis geopolíticas. Sostuvo que para la Unión Europea resulta estratégico avanzar en acuerdos que permitan ofrecer estabilidad y nuevas oportunidades, al mismo tiempo que se garantizan transiciones limpias y justas en línea con los objetivos comunitarios. Además, la vicepresidenta reiteró que el acercamiento a terceros países constituye una prioridad en la política exterior europea y que este enfoque favorece la gestión de riesgos y la apertura de mercados emergentes para los actores europeos.

En su discurso de inauguración, Ribera subrayó el rol de la cooperación internacional como elemento determinante para que la Unión Europea afronte con éxito los desafíos contemporáneos. El medio señaló que la dirigente insistió en la importancia de seguir promoviendo acuerdos comerciales que faciliten una diversificación efectiva de las cadenas de suministro, elemento decisivo para lograr mayor autonomía estratégica en sectores clave y al mismo tiempo fortalecer la resiliencia económica frente a posibles crisis globales. La vicepresidenta alentó a las empresas y a los responsables políticos a continuar apostando por la colaboración internacional como vía para impulsar el desarrollo y la innovación sostenible en el entorno europeo y mundial.

El Simposio Empresarial de Funseam, donde tuvieron lugar estas intervenciones, reunió a representantes empresariales, responsables políticos, expertos y académicos para discutir el papel de Europa ante los retos planteados por la crisis climática, la situación económica internacional y las complejidades geopolíticas contemporáneas. Tal como consignó el medio, la apertura del evento a cargo de Teresa Ribera sirvió para poner de relieve las líneas de acción que la Comisión Europea propone en materia comercial y de cooperación estratégica exterior, poniendo especial énfasis en la relevancia de concretar convenios con regiones consideradas cruciales para la diversificación y la seguridad económica y energética del continente.