Oracle planea levantar hasta 42.200 millones para financiar infraestructura en la nube para IA

La compañía prepara una estrategia que combinará deuda y capital para respaldar la expansión de Oracle Cloud Infrastructure, en respuesta a la creciente demanda de sus servicios por parte de grandes empresas tecnológicas y asegurar así su solidez financiera

La compañía estadounidense Oracle anticipa que la mitad de la financiación anual provendrá de emisiones de acciones, combinando instrumentos como acciones vinculadas al capital con una emisión inicial de valores preferentes convertibles obligatorios. Oracle también prevé desplegar un programa de emisión de acciones en el mercado por hasta 16.875 millones de euros, cuyas ventas se modularán de manera flexible y en función de las condiciones que presente el mercado y las necesidades de capital en el periodo. Este mecanismo forma parte de una estrategia más amplia orientada a mantener la solidez del balance general mientras impulsa la expansión de Oracle Cloud Infrastructure, su negocio de infraestructura y plataforma en la nube.

Según detalló el medio Europa Press, el gigante tecnológico ha anunciado que busca recaudar entre 37.970 y 42.200 millones de euros en 2026. Los fondos estarán destinados a respaldar el crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure, dado el incremento en la demanda de clientes corporativos relevantes, entre los que se encuentran empresas como AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok y xAI. Oracle señaló que la captación de recursos se realizará mediante una combinación equilibrada de deuda y capital, con el objetivo de sostener una calificación crediticia de grado de inversión y asegurar la confianza de los inversores.

De acuerdo con Europa Press, Oracle planea instrumentar la otra mitad de la financiación anual a través de una emisión única de bonos sénior sin garantía a principios de 2026. La empresa no tiene previsto recurrir a emisiones adicionales de deuda durante ese ejercicio. Goldman Sachs encabezará esta colocación de bonos, mientras que Citigroup se encargará de liderar tanto la emisión a mercado como la oferta de acciones preferentes convertibles obligatorias, precisó la multinacional en su comunicado. Estos movimientos se enmarcan en un plan que busca asegurar la transparencia en las relaciones con los inversores y apostar por una gestión prudente de los recursos, según lo expresó Oracle.

El comunicado citado por Europa Press destaca que la financiación proyectada representa la respuesta de Oracle a la aceleración de la demanda en los servicios de nube, que han visto incrementadas sus contrataciones por parte de grandes tecnológicas. Oracle reafirmó que mantener un balance general sólido y calificaciones de grado de inversión es prioritario, no solo para gestionar el crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure, sino también para sostener la confianza en su estrategia de expansión.

Europa Press informó que las acciones de Oracle registraron un alza superior al 5% en la negociación previa a la apertura de Wall Street tras el anuncio. Pese a esa reacción positiva, la cotización de la compañía en lo que va del año acumula una caída cercana al 16%. La estrategia financiera divulgada busca contrarrestar estos descensos reforzando el atractivo para los inversores a largo plazo al priorizar la transparencia y la disciplina financiera, mientras responde al auge del sector de infraestructura de nube y las necesidades de grandes corporaciones tecnológicas globales.

