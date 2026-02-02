Mitch Robles, ex pareja de Dora Postigo, responde al nuevo amor de la cantante

Durante su intervención en el encuentro de nominados a los Premios Goya, Mitch Robles indicó que actualmente mantiene una relación sentimental de la que prefiere no facilitar detalles, expresando que se siente satisfecho junto a su compañera y que no considera relevante compartir su nombre con el público. Tal como publicó el medio, el artista enfatizó que está centrado en su faceta profesional y en su vínculo actual, alejando el foco de su vida privada.

Según relató el medio, Robles, conocido por su vínculo anterior con la cantante Dora Postigo, evitó pronunciarse en profundidad sobre la reciente relación de su ex pareja con Nicolás Martos. En declaraciones facilitadas por el medio, el músico respondió a las preguntas acerca de la nueva etapa sentimental de Postigo restando importancia al tema: “No, pero me da igual, tío. Es algo que ya sabes que a mí me la pela un poco este tipo de cosas. Si yo vengo a esto, pues a hablar de la película, no de mis amores pasados”, aseguró durante la conversación con la prensa, dejando ver su incomodidad ante este tipo de cuestiones personales.

En el marco del acto organizado en la sede de la Academia de Cine en Madrid, Mitch Robles expresó ante los medios su satisfacción por la nominación como Mejor Actor Revelación, obtenida por su participación protagónica en la película ‘Romería’. “Una felicidad inmensa por ese reconocimiento y poder volver a ver a todos mis compañeros y estar juntos en esto”, manifestó el intérprete, según detalló el medio, quien afronta un momento positivo en su desarrollo profesional.

Respecto a su perspectiva ante la cercanía de la gala, Robles reconoció cierto nerviosismo de cara a la celebración de los premios, según consignó el medio: “Pues mira, ahora mismo no, pero sé que antes de los Goya estaré acojonado, sí”. De este modo, resaltó las emociones asociadas a la magnitud del evento y al reconocimiento recibido dentro de la industria cinematográfica española.

Acerca del futuro profesional de Dora Postigo y su próxima participación en el Benidorm Fest, Mitch Robles le deseó suerte en su carrera musical. El medio recogió sus palabras al respecto: “No, no la he escuchado. Y nada, pues que le vaya genial. Y si está contenta con eso, pues joder, genial”. Con estas declaraciones, el actor manifestó buenos deseos para la que fuera su pareja, subrayando que su atención principal está volcada en sus proyectos y en la experiencia que está viviendo con la nominación.

Por otra parte, consultado sobre su situación personal, Robles reveló que ha encontrado estabilidad emocional junto a su pareja, desechando cualquier interés mediático sobre la identidad de su actual compañera. Según informó el medio, el artista afirmó: “Yo tengo una pareja maravillosa que no tiene nombre. ¿Para qué le interesa a nadie el nombre de mi pareja? Yo estoy muy feliz con ella y con eso es lo necesario”.

A lo largo de la conversación mantenida en el encuentro de nominados, Robles insistió en centrar el diálogo en su trabajo dentro del cine y evitar cuestiones relativas a relaciones sentimentales pasadas o nuevas historias personales. El medio remarcó que, ante las preguntas sobre la repercusión mediática de su separación de Dora Postigo, el intérprete optó por mantener la distancia y concentrar la atención en el motivo de su presencia en el evento.

El medio añadió que, tras la ruptura, Robles ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de su carrera y en mantener la privacidad sobre su vida fuera de los focos. Su aparición en este acto estuvo marcada por la expectativa que genera su nominación a uno de los galardones más reconocidos en el sector audiovisual español. Por su parte, la cantante Dora Postigo continúa su trayectoria artística con nuevos proyectos, entre los que destaca su participación en el Benidorm Fest junto a su actual pareja, Nicolás Martos.