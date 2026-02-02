Agencias

Las fuerzas sirias inician su despliegue en las gobernaciones de Hasaka y Alepo como parte del acuerdo

Las fuerzas del Gobierno de transición de Siria han iniciado este lunes su despliegue en las gobernaciones de Hasaka y Alepo, en el norte del país, como parte del acuerdo firmado con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) para la integración del territorio controlado por las autoridades kurdas dentro del Estado sirio.

Las fuerzas gubernamentales han entrado ya en la ciudad de Hasaka y también han empezado a desplegarse en el distrito de Ayn al Arab, en la gobernación de Alepo, en virtud del citado acuerdo, que contempla también un alto el fuego y la integración de las milicias kurdo-árabes en la estructura del Ejército sirio.

"Esta medida garantiza una transición fluida de la situación de seguridad a las instituciones estatales, la protección de los ciudadanos y la seguridad de la propiedad pública y privada, así como la promoción de la estabilidad en virtud de las leyes y reglamentos aplicables", ha indicado el Ministerio del Interior en un comunicado.

El comandante del Mando de Seguridad Interna de la gobernación de Hasaka, el general Marwan al Ali, ha instado a las unidades que lleven a cabo el despliegue "de manera ordenada y protegiendo a los ciudadanos y la propiedad pública y privada".

Las partes llegaron a un nuevo acuerdo el pasado viernes después de acusaciones cruzadas de incumplimiento de un pacto previo anunciado por el presidente de transición, Ahmed al Shara, que concedía a Damasco el control absoluto de los puntos estratégicos de la región semiautónoma del noreste del país, concretamente Raqqa, Deir Ezzor y Hasaka, a cambio de la mencionada integración.

