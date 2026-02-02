La borrasca deja autovías cortadas por la lluvia y el mar y preocupa la situación de cauces en Andalucía

La apertura preventiva de desagües en la presa de Villar del Rey, ubicada sobre el río Zapatón en Extremadura, respondió a la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento antes de la llegada de nuevas lluvias. Según consignó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca que desde este lunes afecta al sur y noroeste peninsular ha provocado una serie de consecuencias que han generado alarma, especialmente en regiones como Andalucía y Galicia.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el temporal ha causado la interrupción del tráfico en autovías de Pontevedra, en particular en la PO-11, que une Marín con la capital provincial. La intensidad de la borrasca forzó el corte total de esta vía en sus cuatro carriles, siendo necesario emplear maquinaria específica para evacuar el agua acumulada. Esta situación se extendió a otros ámbitos del transporte, con desvíos y cancelaciones de vuelos, así como retrasos significativos en la circulación ferroviaria. El medio detalló que, en la red de Cercanías y media distancia entre Sevilla y Cádiz, la caída de un árbol sobre la catenaria originó demoras, mientras que el tráfico marítimo entre Algeciras y Tánger quedó suspendido, afectando labores de búsqueda vinculadas al barco Chanquete IV, hallado vacío el pasado domingo.

El temporal ha destacado en términos de fuerza de los vientos, reportando ráfagas que alcanzaron los 125 km/h en los municipios gallegos de Oia (Pontevedra) y Vimianzo (A Coruña), cifras confirmadas por la Aemet. Galicia también registró acumulados de precipitaciones superiores a los 50 litros por metro cuadrado en Fornelos de Montes, lo que derivó en el cierre temporal de la autovía PO-11 y la cancelación del transporte de ría entre Moaña y Vigo en las primeras horas del lunes, según reportó el medio.

En Andalucía, Sevilla representó uno de los focos principales de los estragos del temporal. Se informaron cortes de luz que privaron de suministro eléctrico a aproximadamente 20.000 abonados en el punto de mayor incidencia de la borrasca. Además, la ciudad experimentó múltiples incidentes como resultado de la caída de ramas y árboles. Cinco personas sufrieron lesiones debido a desprendimientos y caída de objetos en distintas localidades de la provincia, y se llegó a analizar la posibilidad de que se hubiera formado un tornado en el área, de acuerdo con la Subdelegación de Gobierno citada por el medio. El tráfico por carretera resultó afectado, con el vuelco de un camión en el puente del Centenario generado por ráfagas intensas, y el cierre de más de una decena de calles. La autopista AP-4 también permaneció cerrada por más de cinco horas entre Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, debido a la caída de árboles sobre la vía.

La provincia de Cádiz también resultó fuertemente golpeada por el fenomeno, manteniendo cerradas cuatro carreteras de la red provincial: CO-4207, CO-3406, CO-3105 y CO-3201, según detalló el medio. En Granada, la Policía Local solicitó a la población mantener medidas de precaución y la Alhambra impuso restricciones a los accesos peatonales en la Cuesta de Rey Chico y en paseos emblemáticos como la Alameda, el Bosque de Gomérez, el Jardín de los Adarves y los Jardines Altos del Generalife. Paralelamente, en Güéjar Sierra se iniciaron tareas urgentes para reforzar una ladera próxima a un bloque de viviendas, ante deslizamientos derivados de las precipitaciones recientes.

En el caso de la Sierra Nevada, las condiciones de viento superaron los 120 km/h, impidiendo la apertura de la estación de esquí. Córdoba, por su parte, mantuvo cerrados sus parques ante la previsión de intensas rachas de viento y lluvias. Las autoridades municipales previeron una semana difícil, anticipando una crecida significativa del río Guadalquivir que podría agravar los riesgos, según informó el medio.

En Jaén, la atención principal recayó en el comportamiento de los ríos Eliche y Quiebrajano al atravesar la capital provincial. Desde el Ayuntamiento se recomendó a la ciudadanía evitar las orillas de estos cauces debido a posibles variaciones bruscas de nivel a lo largo de la mañana del lunes.

Mientras tanto, en Extremadura, la Confederación Hidrográfica del Guadiana tomó medidas preventivas para aliviar varios embalses y así enfrentar con mayor holgura la inminente llegada de otra borrasca, denominada Leonardo. Entre los embalses que liberaron agua figuran el azud de Lavadero, la presa García de Sola, la presa de Gargáligas, la de Cubilar, la de Los Molinos, la de Tentudía, la de El Boquerón, la de Proserpina, la de Villar del Rey, las de Los Canchales y Horno Tejero, y la presa de la Colada. Dos estaciones de aforo, concretamente CR2-33 Aljucén y CR2-40 Lorianilla en Montijo, superaron el umbral de aviso hidrológico rojo, detalló el medio.

La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología anticipó que la situación podría empeorar configurando una semana marcada por sucesivos episodios de lluvias intensas, especialmente entre jueves y viernes. Las autoridades y organismos de emergencia reiteraron sus recomendaciones para priorizar la seguridad, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de ríos y zonas inundables hasta que el episodio meteorológico remita.