La argentina Vista Energy adquiere los activos de Equinor en Vaca Muerta por 601 millones de euros

La petrolera estatal argentina YPF completó una inversión de 137 millones de euros con el propósito de aumentar su participación en los bloques Bandurria Sur, Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte ubicados en el yacimiento de Vaca Muerta, una de las zonas más relevantes para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Argentina. Esta operación coincide con el anuncio de la adquisición, por parte de Vista Energy, de los activos de Equinor Argentina en ese yacimiento, una transacción valorada en 601 millones de euros, según informó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores. El acuerdo contempla la transferencia de un 25,1% de participación no operada en Bandurria Sur y un 35% en Bajo del Toro, bloques que continúan bajo el control operativo de YPF.

De acuerdo con la comunicación oficial de Vista Energy citada por la Bolsa Mexicana de Valores, esta adquisición incluye participaciones estratégicas en dos áreas clave del yacimiento Vaca Muerta, reconocidas por su potencial productivo. Por su parte, YPF informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina que su inyección de capital le permitió incrementar su tenencia en Bandurria Sur hasta alcanzar el 44,9%, así como elevar su participación en Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte hasta el 65%. YPF permanece como operador principal en estos bloques, fortaleciendo su posición en la explotación de hidrocarburos en la cuenca neuquina.

Bandurria Sur es una concesión de explotación de hidrocarburos adjudicada inicialmente por un período de 35 años en 2015. Según datos reportados por Vista Energy, este bloque produjo durante el tercer trimestre de 2025 un total de 84.900 barriles equivalentes de petróleo al día, lo que lo sitúa entre los proyectos más productivos de la región. En tanto, Bajo del Toro Norte corresponde a un permiso de las mismas características otorgado en 2021, también por un plazo de 35 años, alcanzando una producción de 3.600 barriles equivalentes de petróleo diarios.

El medio detalló que la operación formalizada por Vista Energy con Equinor Argentina implica una reconfiguración significativa en la estructura de participaciones dentro de Vaca Muerta, al quedar Vista como titular de importantes cuotas en bloques controlados por YPF, mientras que Equinor abandona su participación accionaria en estas áreas. La suma total de la transacción asciende a 712 millones de dólares, equivalentes a 601 millones de euros, una cifra que refleja la envergadura e importancia estratégica de la zona.

Según reportó la Bolsa Mexicana de Valores, estos movimientos responden a la intención de reforzar la presencia de compañías argentinas en el desarrollo del yacimiento. Vaca Muerta ha ocupado un papel destacado en la expansión del sector energético de Argentina desde el inicio de su explotación, atrayendo tanto inversiones nacionales como internacionales debido a sus vastos recursos en petróleo y gas de tipo no convencional.

Tanto Bandurria Sur como Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte forman parte de la ofensiva de YPF y sus socios para aumentar la producción local, así como para consolidar un modelo de explotación a largo plazo. El medio señaló que la producción combinada de los bloques involucrados contribuye de manera significativa a la obtención de barriles equivalentes de petróleo en el país, impulsando los planes de autonomía energética nacional y generando un impacto en las exportaciones de hidrocarburos argentinos.

La transferencia de activos de Equinor Argentina hacia Vista Energy representa, además, una apuesta de la firma argentina por fortalecer sus operaciones en áreas claves de la cuenca neuquina. La adquisición de participaciones en Bandurria Sur y Bajo del Toro le permite a Vista integrarse con mayor fuerza a la alianza estratégica que lidera YPF en la zona, según reflejó la información dada a conocer por la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional de Valores de Argentina.

La reconfiguración societaria de estos bloques llega en un contexto de creciente interés por el desarrollo del shale oil y gas en Sudamérica, y particularmente en el yacimiento Vaca Muerta. Tal como señaló el reporte de Vista, el volumen de producción alcanzado por Bandurria Sur evidencia el éxito de la tecnología de explotación no convencional y la magnitud del recurso presente en la formación geológica.

El yacimiento ha sido objeto de sucesivas inversiones por parte de empresas nacionales y extranjeras. El medio precisó que con la salida de Equinor Argentina y el refuerzo de YPF y Vista Energy, la operación busca optimizar la gestión en la cuenca, garantizar la continuidad de la producción y promover inversiones a largo plazo en infraestructura y desarrollo tecnológico.

Por medio de esta operación, YPF consolida su liderazgo en la cuenca neuquina, avanzando en su objetivo de elevar los niveles de producción y aumentar su capacidad exportadora. La estrategia de la estatal, reportada por la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, contempla la continuidad de las inversiones para asegurar la explotación sostenida de los recursos en Vaca Muerta, apuntalando el papel del sector energético en la economía argentina.