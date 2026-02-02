Jeff Tweedy, líder de Wilco, actuará el día 10 en Kursaal Eszena de San Sebastián

La propuesta de entradas a precios reducidos tanto para menores de 30 años como para personas desempleadas marcará la diferencia en la próxima visita de Jeff Tweedy a San Sebastián, orientando el acceso a un público más diverso y facilitando que nuevos oyentes se acerquen a la figura del influyente músico estadounidense. Según informó el medio, el concierto del líder de Wilco está programado para el martes 10 de febrero en el auditorio Kursaal a partir de las 19:30, con entradas generales disponibles por 40 euros y una hora especial antes del espectáculo en la que los jóvenes podrán adquirir su pase por solo 3 euros. Además, aquellas personas en situación de desempleo también podrán beneficiarse de esta tarifa, sujeto a la disponibilidad y previa acreditación en taquilla.

Tal como publicó el medio, Jeff Tweedy, originario de Chicago y fundador de una de las bandas más representativas del rock alternativo estadounidense, compartirá con el público del Kursaal Eszena tanto las canciones de su más reciente trabajo en solitario, “Twilight Override”, como temas que han marcado su carrera dentro de Wilco y Uncle Tupelo. De acuerdo con la información disponible, se trata de la presentación de su quinto álbum, un trabajo que forma parte de su carrera personal al margen de la conocida agrupación que lidera desde mediados de los años noventa.

De acuerdo con el medio, quienes deseen asistir al recital pueden adquirir sus entradas a través de los canales habituales, cumpliendo con una política de precios que busca ampliar el alcance del evento más allá de los seguidores convencionales del artista. La inclusión del cupo de “hora joven” permitirá que menores de 30 años, durante el periodo estipulado que comienza una hora antes del show, puedan comprar su entrada por una cifra simbólica. A la oferta se suma una modalidad de acceso especial destinada a desempleados, quienes podrán acceder a entradas a precio reducido en taquilla siempre que queden localidades disponibles y se cumpla con el requerimiento de documentación que acredite su situación.

Jeff Tweedy se ha consolidado como uno de los principales exponentes del rock alternativo estadounidense contemporáneo. Según detalló el medio, el concierto en San Sebastián no solo servirá para presentar en directo las nuevas canciones de “Twilight Override”, sino también para repasar piezas emblemáticas pertenecientes a las discografías de Wilco y Uncle Tupelo, bandas en las cuales Tweedy ha dejado una huella significativa dentro del panorama musical de Estados Unidos.

El evento en el auditorio Kursaal Eszena se anuncia como una oportunidad singular para los seguidores del músico y para quienes busquen acercarse a su obra, considerando la singular combinación de canciones recientes y repertorio consagrado. Los organizadores esperan atraer tanto a públicos jóvenes, por medio de la tarifa especial, como a quienes están temporalmente fuera del mercado laboral, proporcionando así una experiencia en vivo más abierta en cuanto a sus posibilidades de acceso.

Con esta propuesta, Jeff Tweedy no solo agrega una nueva fecha a la gira de presentación de su último disco, sino que también introduce en el circuito de conciertos locales opciones de entrada más accesibles. El medio subrayó que esta iniciativa responde a la intención de facilitar la participación de segmentos sociales que frecuentemente encuentran obstáculos económicos para acudir a espectáculos de gran formato. La presencia del músico en San Sebastián se inscribe dentro de su reconocimiento como compositor y líder de una de las formaciones más representativas de la escena de rock alternativo estadounidense de las últimas décadas.

La expectativa por el recital incluye la posibilidad de escuchar en directo las composiciones de “Twilight Override”, acompañado de una selección de éxitos desarrollados a lo largo de una trayectoria de varios años tanto con Wilco como con la agrupación Uncle Tupelo, con la que Tweedy comenzó su andadura musical. De este modo, según consignó el medio, el espectáculo programado en Kursaal Eszena reunirá tanto a seguidores históricos de su carrera como a oyentes potenciales interesados por la innovación en los formatos de acceso y por el atractivo de una velada en la que confluyen pasado y presente musical del artista estadounidense.