Hamás "completa" los procedimientos para el traspaso de competencias a los tecnócratas que gestionarán Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este lunes haber "completado" los procedimientos para el traspaso de competencias al equipo de tecnócratas que asumirá la gestión de la Franja de Gaza en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Hemos completado los procedimientos necesarios con los organismos gubernamentales y administrativos como parte de los preparativos para entregarlos al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)", ha dicho, antes de especificar que "un comité integrado por representantes de varias facciones, clanes y la sociedad civil supervisará la entrega (de competencias) al comité".

"Pedimos a todas las partes que faciliten el trabajo del CNAG para iniciar el proceso de recuperación tras dos años de guerra", ha destacado el grupo a través de un comunicado, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El CNAG se coordinará con la Junta de Paz encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de cara a la aplicación de la segunda fase de la propuesta de Washington, en la que está previsto que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará encargada de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.

