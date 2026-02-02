España pide a Israel que revierta la suspensión de MSF en Gaza, que "menoscaba principios morales básicos"

La exigencia por parte de las autoridades israelíes de que Médicos Sin Fronteras entregara una lista con los nombres de sus empleados palestinos en la Franja de Gaza provocó que la organización humanitaria se negara a proporcionar esa información, alegando el riesgo que esto supondría para la seguridad de su personal. Según informó Europa Press, tras varios días de incertidumbre, la organización confirmó su decisión de no identificar a sus trabajadores palestinos ante el temor de que se conviertan en posibles objetivos de las acciones israelíes.

El Gobierno de España manifestó su rechazo a la decisión de Israel de expulsar a Médicos Sin Fronteras del enclave palestino, instando a que se revierta esta medida. El Ministerio de Asuntos Exteriores comunicó que considera "esencial" la labor que desempeña la organización en Gaza e indicó que la suspensión de sus actividades menoscaba principios morales fundamentales, según reportó Europa Press. La declaración subrayó la importancia de que organizaciones humanitarias internacionales, especialmente las dedicadas a la asistencia sanitaria como MSF, puedan continuar brindando ayuda en Gaza y Cisjordania.

En el comunicado, el Ejecutivo español expresó que estas organizaciones ofrecen servicios que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en contextos de crisis humanitaria, por lo que su presencia resulta irremplazable. El texto, citado por Europa Press, afirmó que la labor de MSF resulta imprescindible para hacer frente a la situación humanitaria que atraviesa la población gazatí, caracterizada por condiciones extremas y una violencia persistente.

El Gobierno español demandó que el Ejecutivo encabezado por Benjamin Netanyahu anule la orden de expulsión contra Médicos Sin Fronteras. Además, insistió en que Israel debe respetar tanto el Derecho Internacional Humanitario como las obligaciones internacionales relacionadas con la protección de la población civil, en especial aquellas orientadas a reducir el sufrimiento y salvaguardar la dignidad humana, informó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la decisión israelí de exigir la salida de Médicos Sin Fronteras de Gaza obedece al argumento de que la ONG habría incumplido los requisitos para permanecer en la zona, al negarse a revelar los nombres de su personal palestino. El grupo sanitario sostuvo que cumplir con esta exigencia pondría en peligro directo a sus trabajadores. El Gobierno de Israel estableció como plazo para la salida de MSF el final del mes de febrero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español hizo énfasis en la gravedad de la situación humanitaria en Gaza, describiéndola como “catastrófica”, e insistió en que los servicios ofrecidos por ONG internacionales son vitales, en particular para la población palestina que afronta condiciones de violencia recurrente. La administración española reiteró su condena a cualquier obstáculo que dificulte la entrega de ayuda humanitaria y la labor de los cooperantes, según publicó Europa Press.

La intervención del Gobierno español forma parte de las crecientes manifestaciones internacionales de inquietud por las restricciones impuestas a la labor de organizaciones humanitarias en la zona. El pronunciamiento oficial también incluyó un recordatorio acerca de la responsabilidad de todos los actores, en particular los gobiernos implicados, de garantizar la protección de los trabajadores humanitarios y facilitar el acceso de la ayuda esencial a las poblaciones en situación de emergencia, detalló Europa Press.

El caso de Médicos Sin Fronteras ha generado nuevas discusiones sobre el cumplimiento de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario por parte de los Estados. Se recordó que estas normas están orientadas a limitar el impacto de los conflictos armados sobre la población civil y a resguardar la integridad y la vida de quienes desempeñan labores humanitarias, informó Europa Press.

Según el comunicado recogido por Europa Press, la expulsión de MSF ocurre en un momento en el que la red de asistencia sanitaria en Gaza se encuentra sobrepasada debido a las consecuencias de la violencia armada. Diversos grupos humanitarios han alertado en reiteradas ocasiones sobre el impacto negativo que tienen las restricciones al acceso y la seguridad de los equipos médicos y de emergencia.

Las autoridades españolas insistieron en que la intervención de MSF contribuye de manera fundamental a proveer atención a los heridos y afectados, y advirtieron sobre los riesgos adicionales para la población palestina vinculados a la suspensión de actividades de organizaciones de cooperación médica. Según publicó Europa Press, España exhortó nuevamente a Israel a respetar los compromisos legales internacionales a los que está obligado en su calidad de potencia ocupante.

La orden de abandono afecta a una de las ONG con mayor presencia en crisis humanitarias a nivel global y supone, según se recoge en las declaraciones transmitidas por Europa Press, un desafío para la continuidad de los servicios de emergencia sanitaria en la Franja de Gaza. Las reacciones oficiales y de la sociedad civil ante la medida han puesto de relieve las preocupaciones sobre los efectos a corto y largo plazo en el acceso a la salud y en la protección de los derechos fundamentales de la población gazatí.