El precio de la vivienda arranca el año con una subida del 20%, la más alta en 20 años, según Fotocasa

La relación entre la insuficiente producción de vivienda nueva y la demanda creciente se ha acentuado, impulsando la mayor subida interanual de precios en el mercado de casas de segunda mano en España desde hace dos décadas. Según informó Fotocasa, el valor medio de estos inmuebles experimentó en enero de este año un repunte del 20,4% respecto al mismo mes del año anterior, cifra que sitúa el precio medio ofertado en 2.897 euros por metro cuadrado. Esta tendencia, detalló el portal inmobiliario, ha elevado el coste de una vivienda de 80 metros cuadrados a 231.744 euros, acercando los precios actuales al máximo histórico registrado en abril de 2007, y solo a 1,9% de distancia de ese récord.

Fotocasa destacó que el alza mensual llegó al 0,6%, prolongando la escalada de precios y marcando el segundo mes consecutivo con aumentos superiores al 20% en comparación interanual. La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, afirmó que "este es el mayor encarecimiento desde que Fotocasa elabora sus registros", aunque descartó que se trate de una burbuja inmobiliaria. La plataforma atribuye el fenómeno al "mayor desequilibrio entre oferta y demanda jamás observado", ya que la oferta de vivienda de obra nueva permanece insuficiente en relación con las solicitudes de compra. Las previsiones del portal inmobiliario apuntan a que los próximos meses marcarán nuevos máximos, lo que "complicará todavía más la accesibilidad de los colectivos con rentas medias y bajas", según advirtió Fotocasa.

El análisis regional de Fotocasa revela que las diecisiete comunidades autónomas presentaron incrementos interanuales durante enero. Las regiones donde el auge superó el 10% incluyeron la Región de Murcia con un alza del 27,1%; Andalucía con 24,5%; Comunitat Valenciana con 23,8%; Asturias con 23,3%; Madrid con 19,6%; Cantabria con 19%; Canarias con 18,6%; Baleares con 14,4%; Galicia con 14%; Cataluña con 12,8%; País Vasco con 11,4%; y Castilla-La Mancha con 10,2%. Ninguna comunidad autonómica registró descensos en el valor de las viviendas en este periodo, según publicó Fotocasa.

En el desglose de precios por metro cuadrado, Baleares y Madrid se posicionaron como las áreas más costosas del país, alcanzando por primera vez el umbral de los 5.000 euros. Según detalló Fotocasa, Baleares marcó 5.293 euros por metro cuadrado y Madrid llegó a 5.225 euros. País Vasco, con 3.684 euros, Canarias, con 3.325 euros, y Cataluña, con 3.246 euros, les siguieron en el ranking de precios elevados. Otras regiones donde el valor del metro cuadrado supera los 2.000 euros incluyen Andalucía (2.775 euros), Comunitat Valenciana (2.634 euros), Cantabria (2.519 euros), Asturias (2.233 euros), Navarra (2.203 euros) y Galicia (2.157 euros).

Fotocasa reportó que estas cifras están directamente vinculadas tanto al aumento de la demanda como a la reducida oferta de viviendas disponibles a la venta, efecto que ha intensificado la brecha que enfrentan las familias con ingresos bajos y medios para acceder a una propiedad. El portal enfatizó que el mercado de la vivienda de segunda mano experimenta en estos momentos el mayor desequilibrio entre oferta y demanda de los últimos veinte años. El sector de obra nueva, según consignó el medio, no consigue cubrir el déficit generado, reforzando la tendencia alcista de precios y agravando las dificultades de acceso a la vivienda en varios segmentos de la población.

La vulnerabilidad de los hogares con rentas más bajas y medias adquiere mayor notoriedad ante el escenario actual, pues, según señaló Fotocasa, la previsión es que la escalada de precios continúe a corto plazo. Las zonas más urbanas y con mayor peso turístico, como Madrid y Baleares, contribuyen al promedio nacional, pero las subidas se han replicado en toda la geografía española. Fotocasa explicó que la falta de stock suficiente de viviendas nuevas, junto con la demanda cada vez más alta, explican el contexto de máximos históricos.

Las tendencias detectadas durante este inicio de año muestran que la evolución de los precios en la vivienda de segunda mano presenta escaso margen para retrocesos inmediatos. Tal como reportó el portal inmobiliario, la escasez de obra nueva y el atractivo del mercado para inversores y compradores particulares han generado un escenario de presiones inflacionistas que desafía la capacidad de adquisición de numerosos núcleos familiares y dificulta la entrada de nuevos compradores al mercado. Fotocasa alertó de que este fenómeno podría profundizarse en los próximos meses, manteniendo así las dificultades actuales para los potenciales compradores y acentuando las diferencias regionales en el coste de la vivienda.

El análisis de Fotocasa recoge las tendencias, magnitudes y repercusiones derivadas de la evolución del precio de la vivienda de segunda mano en España, reflejando cómo el mercado ha alcanzado niveles sin precedentes en dos décadas. El portal subraya su expectativa de que los registros continúen superando marcas, en tanto que la oferta no logre compensar la intensidad de la demanda y los precios sigan marcando una evolución al alza en las distintas comunidades autónomas.