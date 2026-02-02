El PP dice que Cerdán y Hernando confirman sus lazos con Leire Díez: "El sanchismo es una cloaca repleta de inmundicia"

El PSOE dispone de grabaciones procedentes de las saunas propiedad del suegro del presidente del Gobierno, material que habría sido entregado por Leire Díez, según fuentes del Partido Popular. Este hecho ha cobrado notoriedad luego de que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, admitiera ante el juez que participó en dos encuentros con Díez, detallando que esta le ofreció audios relacionados con negocios de la familia de Pedro Sánchez, aunque, en sus palabras recogidas por el medio, ese material no despertó interés porque ya era conocido previamente. La investigación judicial gira en torno a la actuación de Díez, exmilitante socialista, acusada de buscar información comprometedora sobre jueces, fiscales y guardias civiles a cambio de favores.

De acuerdo con lo reportado por el medio, Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del gabinete del presidente del Gobierno, también respondió ante el juez sobre sus contactos con Díez y confirmó que su única reunión versó sobre documentación que la exmilitante y el también investigado Javier Pérez Dolset reunieron sobre la llamada 'policía patriótica' y su implicación en acciones contra Pedro Sánchez. Hernando precisó que, en ese momento, no consideró relevante comunicar la situación a Moncloa.

El Partido Popular, que ha seguido de cerca la evolución del caso, sostuvo, según información publicada por el propio partido y recogida por el medio, que “los exnúmeros 2 de Sánchez en Ferraz y en el gabinete de Moncloa confirman que los audios de las saunas de su suegro están en poder del PSOE”. Además, según el PP, Cerdán habría reconocido mantener nuevas conversaciones con Díez tras su salida de prisión. La formación conservadora argumenta que la existencia y circulación de estas grabaciones forman parte de la llamada 'cloaca socialista', expresión utilizada por el PP para referirse al presunto entramado de prácticas irregulares en el entorno del PSOE.

El PP también recordó a través del mismo medio que las saunas donde Díez grababa estos audios adquirieron un papel relevante en las pugnas internas del partido durante las primarias de 2017. Según la formación, estos materiales sirvieron como instrumento de chantaje por parte de Óscar López y Antonio Hernando, ambos exresponsables del gabinete de Sánchez, en su enfrentamiento con el propio líder socialista sobre el control del partido.

En relación con el protagonismo de Leire Díez en este caso, el PP la describe como “la fontanera predilecta de Ferraz”, y resalta que fue recibida por Cerdán en dos ocasiones, acuerdo que confirma la relación directa entre la exmilitante y la cúpula del partido en aquel momento. Hernando, por su parte, reconoció ante el juez encuentros tanto con Díez como con Cerdán y otros miembros del PSOE, aunque insistió en no haber estimado oportuno informar de estas reuniones a la presidencia del Gobierno.

El partido de la oposición señaló además que el PSOE habría intentado desviar la atención sobre este escándalo y sobre la crisis derivada de la gestión ferroviaria recurriendo a la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión de investigación parlamentaria sobre la DANA, sin alcanzar los resultados esperados. “El PSOE sigue fracasando con sus cortinas de humo”, afirmó el PP según consignó el medio.

Para el PP, estos acontecimientos confirman su acusación de permanencia de prácticas irregulares y corrupción en el seno del socialismo. En su declaración, la dirección popular aseguró que “las siglas del PSOE siguen vinculadas a la corrupción, al negocio de la prostitución y al chantaje”, relacionando directamente estos hechos con el actual modelo de organización y dirección del partido bajo el liderazgo de Sánchez. Según fuentes del PP citadas por el medio, resultaría "totalmente inverosímil" que el presidente del Gobierno no estuviera informado de esta sucesión de acontecimientos.

Este episodio se inscribe en una investigación más amplia que examina supuestos chantajes y tratos a cambio de información privilegiada, así como el uso de grabaciones comprometedoras contra posibles rivales o funcionarios del Estado. El juez de la causa busca esclarecer el alcance de las operaciones, los vínculos y las responsabilidades de los implicados desde el partido y el entorno gubernamental. La declaración de Cerdán y Hernando supone un nuevo capítulo en la instrucción que intenta reconstruir las relaciones y transacciones entre Díez y altos cuadros del PSOE, así como el destino y empleo de grabaciones sensibles vinculadas a la vida interna de la formación y del presidente del Gobierno.

El PP aprovechó las últimas revelaciones para enfatizar, según el medio consultado, que la estrategia socialista para contrarrestar los efectos de la causa resultó fallida. Además, subrayó que mientras la figura de Feijóo “sigue vinculada a la honestidad”, el PSOE mantiene asociaciones con redes de corrupción, chantaje y negocios ilícitos. Todo esto refuerza la posición de la formación conservadora en el contexto de la batalla política y judicial por el control informativo y la gestión de las crisis en la esfera institucional española.