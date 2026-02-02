El piloto italiano de MotoGP Marco Bezzecchi renueva dos años con Aprilia

El piloto italiano Marco Bezzecchi celebró junto a la motocicleta RS-GP de Aprilia en Valencia la continuación de una relación profesional que ya se considera simbólica en el equipo, marcando formalmente la primera confirmación de un piloto y una escudería de MotoGP para el ciclo reglamentario previsto a partir de 2027. Según detalló el medio Europa Press, Aprilia y Bezzecchi alcanzaron un acuerdo plurianual cuya vigencia inicia oficialmente en 2025 y establece la permanencia del corredor en la estructura de Noale durante dos temporadas adicionales.

La renovación, anunciada a través de un comunicado oficial por parte de la escudería italiana, señala que ambas partes han acordado tomar todas las decisiones estratégicas sobre neumáticos, configuraciones, maniobras de adelantamiento al cierre de las competencias y ajustes tácticos de manera conjunta. El medio Europa Press indicó que en el caso de surgir desacuerdos en estas áreas, prevalecerá la decisión del propio Bezzecchi, lo que concede al piloto un peso considerable en la gestión del equipo y en los planteamientos de carrera.

Bezzecchi manifestó a Europa Press su satisfacción por la nueva etapa que afrontará en Aprilia. Según sus declaraciones reproducidas por el medio, su objetivo desde el inicio fue impulsar un proyecto con proyección de largo plazo y encontró en el equipo y la fábrica de Noale el respaldo necesario para tal iniciativa: "Estoy muy contento de haber renovado por otros dos años. Desde el primer día que firmé, tenía en mente el objetivo de construir un proyecto a largo plazo. Estoy feliz de haber encontrado el apoyo de todo el equipo y de toda la fábrica de Noale. Espero poder darles mucha alegría, como sin duda ellos me la darán a mí".

Massimo Rivola, director general de Aprilia Racing, comentó a Europa Press que la permanencia de Bezzecchi constituía una prioridad interna y ayuda a consolidar la base de trabajo establecida por el equipo en los últimos años. En sus palabras, el hecho de que Marco optara por continuar con Aprilia después de recibir “diversas ofertas” de otras escuderías representa una confirmación del trabajo realizado y del ambiente que se ha forjado en la estructura.

La información recogida por Europa Press revela que, aunque Bezzecchi sumará en 2025 su temporada de debut con la fábrica italiana, ya figura como el piloto más exitoso que ha tenido Aprilia en MotoGP. Hasta la fecha, el corredor ha registrado 3 victorias en carreras largas celebradas en Silverstone, Portimao y Valencia, así como 3 triunfos adicionales en pruebas al sprint que tuvieron lugar en Misano, Mandalika y Phillip Island. Además, ha subido al podio un total de 15 veces y ha logrado 5 pole positions repartidas entre Austria, Misano, Mandalika, Portimao y Valencia.

El acuerdo convierte a Aprilia y Bezzecchi en la primera dupla que sella su futuro para el ciclo normativo de 2027, condición que ningún otro piloto o escudería en el campeonato ha anunciado hasta ahora, según informó Europa Press. La confirmación pública del vínculo refuerza la posición del equipo en el paddock de MotoGP y anticipa la perspectiva de estabilidad y continuidad con vista a los nuevos reglamentos técnicos que modifican la categoría dentro de tres años.

Sobre la firma del acuerdo, Aprilia empleó en el comunicado una metáfora que remite a una “boda”, con motivo de la ceremonia simbólica que Bezzecchi realizó al arrodillarse ante su moto en el circuito de Valencia, un gesto inusual que subraya el compromiso entre ambas partes hacia un futuro compartido en la competición de primer nivel.

A lo largo de sus declaraciones a Europa Press, Bezzecchi insistió en el clima de apoyo que percibe desde la fábrica y del equipo técnico, elementos claves según él para afrontar los desafíos que plantea el campeonato de MotoGP en las próximas temporadas y frente a las transformaciones reglamentarias programadas para 2027.

Europa Press puntualizó que la escudería valora especialmente la actitud mostrada por Bezzecchi para optar por la continuidad interna, a pesar de las alternativas existentes en el mercado. El equipo interpreta este hecho como un reconocimiento a la forma en que se ha trabajado el proyecto durante los últimos años y como una oportunidad para fortalecer el rendimiento de la moto y del conjunto humano de cara a un futuro inmediato y también a largo plazo.

El contenido del acuerdo, según Europa Press, obliga a la dirección técnica y estratégica de Aprilia a integrar de forma sustancial las opiniones de Bezzecchi en el proceso de toma de decisiones, lo que puede modificar la dinámica del trabajo interno comparado con otros modelos tradicionales en MotoGP, en los que la voz del piloto no siempre es determinante. La estructura recalca en el comunicado oficial la voluntad de garantizar un proceso de trabajo conjunto y de maximizar las posibilidades de éxito colectivo tanto dentro como fuera de la pista.

El vínculo cerrado entre Bezzecchi y Aprilia Racing apunta también a incrementar el nivel de competitividad de la escudería frente a sus rivales de la categoría, al tiempo que deja sentadas las bases para el desarrollo de la RS-GP en función de las adaptaciones y modificaciones que podrían introducirse en el reglamento técnico de MotoGP en el ciclo normativo que iniciará en 2027. De acuerdo a la información publicada por Europa Press, la escudería interpreta este movimiento como una ventaja organizativa y como un mensaje de confianza y proyección de futuro tanto a sus propios integrantes como al entorno internacional del campeonato.