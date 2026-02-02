El líder republicano en la Cámara de Representantes estima que el cierre del Gobierno se alargará hasta el martes

La reciente negativa de los demócratas a respaldar un trámite exprés en la Cámara de Representantes impide, al menos hasta el martes, la reapertura parcial del Gobierno estadounidense. De acuerdo con los reportes de prensa, esta decisión obstaculiza la aprobación acelerada de un paquete presupuestario, previamente acordado en el Senado, que destina fondos a los programas de Seguridad Nacional únicamente por dos semanas. El líder republicano de la Cámara, Mike Johnson, expresó que espera encontrar una solución antes del martes, según informa el medio que dio a conocer la información.

El medio detalló que la bancada demócrata optó por no brindar los votos necesarios para aprobar el proceso acelerado, opción que prefería Johnson. Esta táctica buscaba reducir al mínimo la duración del cierre administrativo. Tras el rechazo, Johnson aclaró ante los medios, en declaraciones públicas recogidas en la web oficial de la Cámara, que la mayoría republicana deberá unirse para superar el estancamiento, ya que no podrá contar con el apoyo demócrata en la vía rápida. El presidente de la Cámara manifestó: “Estoy convencido de que terminaremos esto para el martes”, subrayando la urgencia de lograr un acuerdo propio dentro de su partido.

Según publicó la fuente original, la iniciativa presupuestaria fue aprobada en el Senado el viernes, producto de un acuerdo que fragmentó las leyes de financiación para permitir las negociaciones sobre las condiciones más controvertidas, especialmente las relacionadas con el Departamento de Seguridad Nacional. Este Departamento se encuentra bajo especial escrutinio debido a recientes redadas antimigratorias en Minnesota que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales. Las operaciones federales de migración operadas por este Departamento continúan mientras persisten las negociaciones.

En ese contexto, Mike Johnson criticó públicamente la negativa demócrata, remarcando que la propuesta actual contempla un fondo de 20 millones de dólares (equivalentes a 17 millones de euros) destinados a equipar con cámaras corporales a los agentes federales de inmigración y aduanas, una petición que había sido defendida en repetidas ocasiones por representantes demócratas. Según consignó el medio original, Johnson preguntó por qué alguien rechazaría agilizar la votación si el contenido del paquete de leyes ya fue previamente aprobado.

Además, Johnson subrayó que, sin importar el desenlace parlamentario inmediato sobre el paquete actual, las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional se mantendrán, incluidas las redadas en todo el territorio estadounidense. El dirigente republicano también destacó el reciente nombramiento de Tom Homan como responsable de las redadas federales—en sustitución de Gregory Bovino, anterior jefe de la Patrulla Fronteriza—y calificó el cambio como un “gran acierto”. Sobre este punto, Johnson sostuvo que Homan ha comunicado al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, su disposición favorable hacia ciertas demandas demócratas, como la incorporación de las cámaras corporales.

El debate entre los partidos se profundizó ante la postura pública del líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries. En declaraciones transmitidas por la cadena ABC y recogidas por el medio mencionado, Jeffries recalcó que su partido no respaldará el proceso expedito para la aprobación de los fondos, y señaló la necesidad de una transformación amplia dentro del Departamento de Seguridad Nacional, al que considera urgente reformar.

Según reportó el medio, esta situación se enmarca en un contexto de cierre administrativo bajo la presidencia de Donald Trump. En la Cámara baja, el liderazgo republicano enfrenta dificultades para acortar el estancamiento legislativo frente a los demócratas, cuya minoría resulta significativa en el proceso de negociación y votación. Johnson proyectó la posibilidad de destrabar la discusión a principios de la próxima semana, evaluando que la extensión del bloqueo sería inferior al récord impuesto el 13 de noviembre de 2025, cuando el cierre de la administración federal se prolongó durante 43 días.

El estancamiento actual tiene como eje principal el desacuerdo sobre el destino y las condiciones del presupuesto destinado a la Seguridad Nacional. Las divisiones se reflejan tanto en las estrategias legislativas como en la percepción de la necesidad de reformas profundas en las políticas migratorias y de seguridad interna. La continuidad de las operaciones del Departamento, a pesar del cese parcial de las actividades gubernamentales, subraya la relevancia que otorgan los líderes republicanos a la provisión de recursos para las agencias de inmigración y seguridad, mientras la bancada demócrata mantiene su postura de resistencia hasta conseguir modificaciones que considera fundamentales en la estructura y funcionamiento del propio Departamento.

El medio destacó también que, aunque algunas medidas contenidas en el paquete presupuestario, como el uso de cámaras corporales, han sido largamente impulsadas por los demócratas, estas no fueron suficientes para lograr su apoyo al trámite rápido. El rechazo se atribuye principalmente a la preferencia del partido por abordar de raíz el funcionamiento y las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional, más allá de las disposiciones puntuales incluidas en el texto inmediato.

En paralelo, las redadas antimigratorias ejecutadas por el Departamento federal, especialmente las que se desarrollaron en Minnesota, elevaron el nivel de atención mediática y política. Los incidentes en los que perdieron la vida dos ciudadanos estadounidenses incrementaron la presión sobre el Congreso para supervisar y reformar los procedimientos de las agencias involucradas.

En la situación actual, según los propios pronósticos de los líderes del Partido Republicano en la Cámara, y reportó el medio original, el bloqueo presupuestario podría resolverse a principios de la semana siguiente, en caso de que la bancada logre unificar su voto y avanzar sin la colaboración demócrata. Las diferencias residen tanto en el contenido de las leyes de financiación como en el método de su tramitación legislativa. Los desacuerdos cruzan cuestiones como la continuidad de las operaciones migratorias, la asignación de recursos y la supervisión de los cuerpos de seguridad federales.

Los antecedentes recientes muestran que el cierre parcial de la administración federal responde a patrones políticos repetidos durante los últimos años, en los que las mayorías y minorías parlamentarias condicionan la aprobación de los presupuestos anuales y, en ocasiones, fuerzan ceses de actividades que afectan el funcionamiento de agencias fundamentales del gobierno. La discusión sobre la Seguridad Nacional concentra actualmente el mayor grado de disputa, dada la centralidad de la problemática migratoria en el actual ciclo político. De acuerdo con lo indicado en las declaraciones recogidas por el medio original, el desenlace depende del equilibrio interno en la propia bancada republicana y de la posibilidad de una negociación con la oposición parlamentaria en torno a las reformas reclamadas en distintos sectores del Departamento de Seguridad Nacional.