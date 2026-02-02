El cruce de Rafá reabre oficialmente en ambas direcciones para el paso limitado de personas

Ambulancias de la Media Luna Roja Egipcia han asistido en la evacuación de pacientes desde un hospital en Jan Yunis, tras la reapertura del paso de Rafá en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Según informó la agencia estatal egipcia MENA, el cruce fronterizo comenzó a recibir a los primeros grupos de palestinos que lograron entrar y salir del enclave, dentro de un acuerdo alcanzado en octubre entre Israel y Hamás, con la mediación de Estados Unidos, que busca fijar el futuro gobierno y la administración territorial en Gaza.

El medio MENA detalló que la reapertura del paso de Rafá restringe el tránsito a personas, dejando fuera de esta flexibilización el paso de camiones con insumos humanitarios, lo que limita la entrada urgente de ayuda a una población afectada por una crisis humanitaria severa tras meses de enfrentamientos y bloqueos. Las nuevas disposiciones permiten que cada día 150 ciudadanos palestinos, en su mayoría pacientes con necesidades médicas o personas heridas, abandonen Gaza con destino a territorio egipcio. A la vez, se habilita el reingreso diario de 50 personas desde Egipto hacia Gaza, previa verificación de sus identidades por las autoridades israelíes encargadas de la seguridad del área, consignó la agencia estatal egipcia.

La facilitación del paso, informó MENA, cuenta con la colaboración de la Media Luna Roja Egipcia, que ha destinado ambulancias y equipos médicos especializados para atender las demandas de evacuación sanitaria. Esta medida resulta particularmente relevante ante el severo deterioro del sistema de salud gazatí, limitado tanto por los daños a la infraestructura hospitalaria como por la carencia de suministros médicos, restricciones agravadas tras la ofensiva militar israelí iniciada en octubre de 2023 y el cierre general de los puntos de cruce fronterizo.

La reapertura del cruce de Rafá recibe confirmación de fuentes de seguridad israelíes citadas por el diario The Times of Israel. Estas fuentes recordaron que el paso permaneció cerrado para desplazamientos generales durante casi dos años, salvo breves intervalos habilitados únicamente para evacuaciones excepcionales asociadas al acuerdo de alto el fuego de enero de 2025, luego interrumpido por Israel poco después de su entrada en vigor. Este panorama surgió como consecuencia de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, episodio tras el cual las fuerzas israelíes tomaron el control de Rafá en mayo de 2024.

Según reportó The Times of Israel, el domingo anterior a la apertura formal se puso en marcha un programa piloto destinado a evaluar el funcionamiento operativo del cruce. En esa jornada participaron funcionarios de la Autoridad Palestina, así como representantes de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en el Paso de Rafá (EUBAM). La oficina del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), órgano dependiente del Ministerio de Defensa israelí, también confirmó la realización de este ensayo piloto y anticipó que el flujo de civiles se reanudaría de manera formal el lunes.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, en un breve comunicado reproducido por medios locales y al que tuvo acceso MENA, dijo que los pacientes serían trasladados preferentemente a través del paso de Kerem Salom, ubicado a cuatro kilómetros de Rafá, basándose en los procedimientos establecidos desde antes. El Ministerio no aportó información adicional sobre un posible aumento o flexibilización de los traslados médicos mediante el cruce de Rafá, y subrayó que cualquier novedad sobre el particular se comunicaría en su debido momento.

De acuerdo con lo informado por MENA, Rafá constituye el único paso entre Gaza y un país distinto a Israel, dado que los demás cruces conectan exclusivamente con territorio israelí. Debido a los bloqueos y las restricciones impuestas en el contexto de la ofensiva de Israel, la reapertura de este punto adquiere relevancia estratégica; históricamente, Rafá ha facilitado la entrada de alimentos, medicinas y otros recursos básicos a la Franja, cuyos habitantes padecen actualmente una aguda escasez de insumos y una emergencia humanitaria reconocida por organismos internacionales.

Esta reactivación parcial del cruce ocurre pocos días después de que Israel ejecutara su campaña de bombardeos más amplia desde el alto el fuego declarado en octubre, lo que dejó cerca de 30 fallecidos, en represalia por lo que las autoridades israelíes describieron como una violación del alto el fuego por parte de Hamás. Según destacó MENA, el nuevo acuerdo para la apertura limitada del cruce se inserta en el marco de la implementación de la iniciativa estadounidense destinada a sentar las bases para la reconstrucción política y material de Gaza.

Esa iniciativa contempla la liberación de todos los rehenes israelíes —tanto vivos como fallecidos—, sucesivas excarcelaciones de presos palestinos y la entrega de la administración territorial al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), un órgano compuesto de tecnócratas palestinos. De acuerdo a lo publicado por MENA y The Times of Israel, CNAG cooperará con la Junta de Paz encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump, mientras se proyecta un proceso que incluye el desarme de Hamás, la retirada progresiva de las fuerzas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional encargada de supervisar la pacificación y la reconstrucción en la Franja.

A lo largo de estos procesos, la situación humanitaria en Gaza se mantiene en estado crítico. Las continuas restricciones a la entrada de ayuda, la destrucción de infraestructuras básicas y la falta de servicios elementales han comprometido las condiciones de vida de la población. La reapertura limitada del paso de Rafá, reportada por MENA y confirmada por autoridades israelíes, supone un primer paso hacia la flexibilización de los controles y la creación de nuevos mecanismos de gestión fronteriza bajo un esquema internacional. Mientras tanto, la administración gazatí y las entidades de asistencia humanitaria continúan exigiendo la habilitación plena del cruce para la entrada de socorro, ante las crecientes y urgentes necesidades de la población en la Franja.