Cortada la AP-4 en Los Palacios y Las Cabezas sentido Cádiz por desprendimientos en la calzada

La autopista AP-4 en dirección a Cádiz, una de las rutas más transitadas del sur de España, se mantiene totalmente bloqueada desde la mañana de este lunes, medida que ha provocado kilométricas retenciones, luego de que intensas lluvias y ráfagas de viento generaran desprendimientos en la calzada a la altura de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla. Según detalló Europa Press tras la consulta de la información oficial en la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), el cierre se activó a partir de las 8:00 horas, generando acumulaciones de vehículos que superan los tres kilómetros.

De acuerdo con datos publicados por Europa Press, los daños sobre el asfalto —provocados por la combinación de precipitaciones persistentes y fuertes vientos— han llevado a tomar la decisión de impedir el paso en sentido Cádiz para garantizar la seguridad de los automovilistas. El incidente afecta un tramo crítico para la circulación entre Sevilla y Cádiz, lo que ha generado importantes problemas para el flujo habitual de tráfico tanto de vehículos particulares como de transporte de mercancías.

El reporte de la DGT, citado por Europa Press, confirma que los desperfectos comprenden desprendimientos significativos sobre la calzada, motivo por el cual las autoridades han procedido a señalizar y bloquear el acceso mientras se realizan labores para la retirada de escombros y la evaluación de riesgos adicionales en la zona afectada.

Paralelamente, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene vigentes avisos de nivel amarillo en la región debido a previsiones de vientos fuertes acompañados de tormentas, en particular hasta las 9:00 horas de esta mañana, situación que ha agravado los problemas de movilidad y que podría ocasionar nuevas incidencias, detalló Europa Press. Los pronósticos meteorológicos han obligado a los servicios de emergencia y conservación de carreteras a permanecer presentes en la zona, supervisando constantemente la evolución de las condiciones y la aparición de nuevos desprendimientos.

La decisión de cortar por completo el tramo afectado se adoptó para evitar accidentes, puesto que las lluvias han dejado el pavimento en condiciones resbaladizas y el viento ha incrementado el riesgo de caída de objetos y deslizamientos de tierra. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, los vehículos en dirección hacia Cádiz se han visto obligados a buscar rutas alternativas, incrementando el tráfico en vías secundarias y provocando retrasos adicionales en la movilidad regional.

La congestión ha impactado especialmente a quienes utilizan la autopista para desplazamientos laborales y logísticos, afección que se extiende hacia los accesos y salidas próximas a las localidades de Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan. Las autoridades de tráfico, consultadas por Europa Press, han recomendado extremar la precaución y planificar con antelación los desplazamientos, a la espera de una posible reapertura condicionada a la mejora de las condiciones meteorológicas y a la finalización de los trabajos de limpieza.

Durante la mañana, la presencia de equipos para la restauración del servicio y la vigilancia del estado del firme se mantuvo activa, en coordinación con las fuerzas de seguridad y la propia DGT, que actualiza continuamente la información sobre la situación de la carretera y las alternativas disponibles para los conductores afectados, según publicó Europa Press.

La combinación de lluvia continuada, ráfagas de viento y la geografía de la zona explican la recurrencia de desprendimientos en la AP-4, fenómeno que, según experiencias previas referidas por Europa Press, puede prolongar el tiempo necesario para devolver la vía a su estado operativo normal. Las predicciones de la Aemet para las próximas horas resultan esenciales en la determinación de cuándo podrá restablecerse la circulación de forma segura.