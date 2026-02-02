Agencias

Adif suprime los últimos trenes del día en la línea Madrid-Barcelona para poder realizar el mantenimiento

La empresa ferroviaria pide a las operadoras suspender los trayectos nocturnos para asegurar el buen estado de las vías, tras detectar un aumento de problemas reportados por conductores y medidas de seguridad implantadas tras el accidente de Adamuz

El incremento de reportes sobre incidencias en las vías por parte de los maquinistas tras el accidente ferroviario de Adamuz llevó a la empresa pública Adif a solicitar la suspensión de los últimos trayectos nocturnos de alta velocidad en la línea Madrid-Barcelona. Según informó el medio, esta medida implica a Renfe, Iryo y Ouigo y busca brindar mayor margen horario para ejecutar labores de mantenimiento ferroviario, especialmente durante la noche.

De acuerdo con la información difundida por Adif y recogida por el medio, la decisión afecta únicamente al corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y entrará en vigor desde el lunes 2 de febrero. La solicitud a las empresas operadoras pretende asegurar que los equipos de mantenimiento dispongan de tiempo suficiente para revisar y mantener la infraestructura ferroviaria durante los periodos en los que no circulan trenes comerciales.

El motivo central de esta decisión radica en el aumento significativo de incidencias reportadas por maquinistas después del accidente ocurrido en Adamuz, Córdoba, según detalló el medio. Tras este evento, Adif viene recibiendo más comunicaciones sobre problemas detectados a lo largo del recorrido, provocando que la empresa implemente restricciones temporales de velocidad como medida de seguridad. Dicha actuación, a su vez, desemboca en retrasos recurrentes y continuos a lo largo de la red de alta velocidad.

El medio detalló que estos retrasos prolongan la llegada de los últimos trenes hasta bien entrada la madrugada, solapándose con las franjas horarias reservadas habitualmente por Adif para el mantenimiento rutinario de las vías. Bajo estas condiciones, las tareas de conservación y verificación de incidencias reportadas no pueden concluirse a tiempo, lo que obliga a mantener las restricciones de velocidad al día siguiente. Este ciclo se repite mientras no exista una ventana suficiente para ejecutar todas las labores requeridas, tal como consignó la información oficial.

El medio explicó que entre los trabajos que deben ejecutarse por la noche figura la comprobación de aquellas incidencias notificadas por los conductores. Si esta verificación no resulta posible por la presencia de trenes comerciales en circulación, las limitaciones de velocidad impuestas por seguridad no pueden levantarse, perpetuando tanto los retrasos como la congestión operativa.

Para afrontar esta situación, Adif planteó la suspensión de los últimos servicios nocturnos como solución para ampliar la ventana disponible para los equipos encargados del mantenimiento, permitiendo el desarrollo de las labores de inspección, conservación y reparación habituales en ausencia de circulación comercial, detalló el medio.

A través de esta medida, la dirección de Adif busca revertir la cadena de incidencias y optimizar las condiciones generales de seguridad y puntualidad en el corredor Madrid-Barcelona. La empresa comunicó que la medida es temporal y exclusiva para este trayecto, donde los problemas detectados por los maquinistas han experimentado un crecimiento a raíz de la implantación de mayores controles y protocolos de seguridad después del siniestro de Adamuz. Fuentes de Adif señalaron que la revisión de la infraestructura se considera prioritaria para prevenir nuevos incidentes y garantizar el servicio.

En respuesta a la restricción propuesta, las operadoras de alta velocidad Renfe, Iryo y Ouigo deberán ajustar sus programaciones para retirar los servicios afectados del horario nocturno, conforme a la petición de Adif y en busca de una normalización progresiva en el funcionamiento de la línea, informó el medio. Desde Adif sostienen que la cooperación de las empresas resulta fundamental para lograr los tiempos de intervención necesarios y mantener los estándares de seguridad requeridos para los trayectos de alta velocidad.

La situación que desencadenó la medida ilustra el impacto de las incidencias reiteradas en la programación regular de la red ferroviaria, y el desafío que afrontan tanto Adif como las operadoras para conjugar la demanda de servicios con las imprescindibles tareas de mantenimiento y revisión. De acuerdo con lo publicado, el objetivo principal actual se centra en evitar que los retrasos diarios obstaculicen el correcto estado de las vías y en impedir que se prolongue el ciclo de incidencias y limitaciones, garantizando así la seguridad tanto de los trabajadores como de los pasajeros del corredor Madrid-Barcelona.

