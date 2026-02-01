Verónica Romero confiesa que es del 'team Vega': "Yo con Bisbal no tengo relación"

Decían que no corrían buenos tiempos para la lírica y parece que para la primera generación de 'Operación Triunfo' tampoco y más en concreto para David Bisbal, que en los últimos tiempos se ha convertido en el blanco de las confesiones de compañeros de Academia y de promociones posteriores. Y no precisamente para hablar maravillas de él, sencillamente porque no hablan con él. Una de las frases que más se está escuchando es "no hablo con él".

La última en sumarse a la sempiterna confesión ha sido Verónica Romero tras las declaraciones de su compañera Vega, que no ha hecho más que abrir la puerta a los demás, al contar su vivencia con el almeriense después de haber trabajado con él como compositora durante años en diferentes discos. Verónica ha sido rotunda: "Yo con Bisbal, desafortunadamente, no tengo relación". ¿Los motivos? Al igual que Vega, la ilicitana tampoco los tiene claros: "No sabría qué decirte, yo creo que simplemente es que los caminos a veces se separan y ya está, pero no tengo ni idea".

Lo que está claro es que Verónica Romero, en este silencio de Dabid Bisbal, es del 'team Vega': "yo de repente vi que estaba todo muy frío con él y ya pues intentas, pero al ver que no hay nada pues para qué seguir, entonces entiendo que cuando lo vea pues nos alegraremos de vernos, pero que desafortunadamente ahora mismo con David no tengo relación". Aunque no cierra las puertas a que el intérprete de 'Ave María' de una explicación: "A lo mejor algún día podremos hablar y ver qué ha pasado".