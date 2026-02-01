Política Territorial destina más 3,4 millones a una campaña para "motivar la solidaridad" en zonas afectadas por la dana

El Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2026 establece que la estrategia de comunicación para las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la dana contemplará medidas de accesibilidad como subtitulación, audiodescripción y lengua de signos para garantizar que la información llegue a todos los ciudadanos, empresas y colectivos. Este plan prevé la inversión de más de 3,4 millones de euros destinada a incentivar la colaboración ciudadana y dar apoyo a quienes se vieron afectados por las consecuencias de la dana. De acuerdo con Europa Press, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través del Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños, desarrollará esta campaña con el objetivo adicional de acercar ayudas y difundir recursos institucionales disponibles.

Según detalló Europa Press, la iniciativa comprenderá una campaña anual que tendrá lugar entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2026. Su ejecución abarcará televisión, radio, prensa escrita, revistas, medios digitales, espacios exteriores y formatos como branded content. La difusión se realizará tanto en castellano como en valenciano, poniendo énfasis en alcanzar a la población general mayor de 16 años, así como a las empresas y ciudadanos directamente perjudicados por la dana en la Comunidad Valenciana. El enfoque busca no solo motivar la solidaridad sino también facilitar el acceso a los servicios y las medidas adoptadas por el Comisionado especial.

El presupuesto total destinado por el Gobierno a publicidad y comunicación institucional para el año 2026 está cuantificado en 155,6 millones de euros. Europa Press consignó que esta cifra supone una reducción de 5,56 millones frente a la planificada en 2025, lo que equivale a un descenso del 3,45%. En el desglose de campañas, se han programado 124 campañas institucionales, lo que representa 22 campañas menos que las previstas para el año previo, reduciéndose así en un 15,07%. Además, se proyecta la ejecución de 49 campañas de corte comercial, con una asignación total de 115,07 millones de euros. Esta cantidad implica un incremento de 5,49 millones respecto al ejercicio anterior, lo que supone una subida del 5,02% en inversión planificada.

Europa Press informa que el total previsto para inversión publicitaria, sumando tanto las campañas institucionales como las comerciales, será de 270,67 millones de euros en 2026. Esta cifra refleja una leve disminución del 0,03% frente a los 270,74 millones contemplados para 2025. El reparto de la inversión por departamentos refleja que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lidera la planificación con 17,14 millones de euros asignados para 2026. En 2025, en cambio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación había encabezado la lista con 20,28 millones de euros.

En el conjunto de campañas institucionales para 2026, está autorizado que 31 iniciativas cuenten con presupuestos superiores a los dos millones de euros. La campaña con mayor volumen de fondos corresponderá a la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, destinada a potenciar la divulgación sobre seguridad vial, para la cual se implementaron 10.194.000 euros. La siguiente en magnitud de presupuesto será la de la Agencia Tributaria, perteneciente al Ministerio de Hacienda, donde se invertirán 9 millones de euros en campañas de sensibilización fiscal e información y asistencia para el cumplimiento de obligaciones tributarias de los ciudadanos.

En cuanto a los canales de difusión contemplados en el plan, Europa Press reporta que el medio digital ocupará el primer lugar en frecuencia de uso. Las campañas institucionales apostarán por prensa online y redes de distribución en sitios especializados enfocados en el público objetivo de cada mensaje. En segundo término, se emplearán emisoras de radio, mientras que la televisión y los medios exteriores figurarán en tercera posición. Los soportes exteriores incluirán tanto pantallas digitales convencionales como de gran formato, vallas, mupis, lonas, mobiliario urbano y ubicaciones estratégicas en intercambiadores, estaciones de tren de alta velocidad y cercanías, así como centros comerciales.

El desarrollo de la campaña para la Comunidad Valenciana muestra el interés del Gobierno en que la información sobre ayudas y recursos ante la dana llegue a quienes más lo necesitan, haciendo especial hincapié en la accesibilidad y en la integración de todos los canales posibles de comunicación institucional. El Comisionado especial coordinará la actuación para que la colaboración ciudadana se traduzca en acciones concretas y un mejor acceso a servicios y apoyos gubernamentales. Toda la información, medios y presupuestos se recogen en el citado Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, al que ha accedido Europa Press.