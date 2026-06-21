Merz: Alemania pierde cada mes entre 10.000 y 14.000 puestos de trabajo en la industria

Berlín, 21 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este domingo que en Alemania se pierden cada mes entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo en la industria y abogó por reformas estructurales para ayudar a las empresas a que sigan siendo competitivas para mantener el bienestar en el futuro.

La economía se encuentra en un "riesgo sustancial", dijo durante un diálogo con ciudadanos con ocasión del día de puertas abiertas del Gobierno y se comprometió a no "aceptar sencillamente" esta circunstancia.

"Alemania se volvió fuerte porque era un país industrial. Ahora la industria está cambiando, pero quiero que en 10, 20 años, sigamos siendo un país de industria productiva", afirmó.

Sectores como el del automóvil y el de la fabricación de maquinaria se enfrentan a "grandes retos", reconoció el líder conservador, por lo que es necesario ayudarlas para garantizar que se mantengan los puestos de trabajo.

Merz citó la escasa competitividad de los precios, un factor en el que influyen los altos costos de la energía.

En este sentido, reiteró que a su juicio fue un error abandonar la energía atómica, aunque reconoció que ahora sería complicado revertir el proceso.

"Pienso que fue un error. Desconectamos de la red sin necesidad capacidades de generación de electricidad seguras", lamentó, mientras que las energías renovables, como la solar y la eólica, no llegan a cubrir la demanda porque falta capacidad de almacenamiento.

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Merz recordó que su Gobierno ha puesto en marcha un plan para crear capacidades adicionales de generación de electricidad con nuevas centrales de gas.

El canciller también defendió la necesidad de reformas estructurales como las que está impulsando su Ejecutivo, entre ellas la flexibilización de la jornada laboral o el aumento de la edad de jubilación.

En este sentido, señaló que es necesario explicar a la población que el Gobierno no prepara estas reformas porque le divierta, sino porque "son necesarias para que muchas cosas sigan siendo como hasta ahora".EFE