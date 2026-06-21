Madrid corona a los campeones de la 8ª temporada de LALIGA GENUINE Moeve

La temporada 2025/2026 de LALIGA GENUINE Moeve cerró este domingo en Las Rozas (Madrid) una nueva edición de su competición marcada por la emoción, la convivencia y el fútbol en su forma más auténtica, donde Real Betis Balompié, Celta Integra Zelnova y Cultural Leonesa se alzan con los títulos deportivos, mientras que Real Racing Club, Real Sociedad Fundazioa y UD Ibiza se consagran como líderes del Fair Play.

Las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), acogieron tres días de competición con los 75 últimos partidos del curso, convirtiéndose en el punto de encuentro de una competición que sigue demostrando que su impacto va mucho más allá del resultado. Las gradas, llenas de familiares, amigos y aficionados, reflejaron la fuerza de una comunidad que entiende el fútbol como una herramienta de inclusión, respeto y compañerismo.

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La fase final de la temporada ha contado con un programa de ocio para el disfrute de los asistentes. En el Auditorio se ha instalado la "Zona Mixta Moeve", en la que se han celebrado charlas, conferencias, actividades lúdicas y exhibición de piezas audiovisuales. Y por su parte, la Policía Nacional ha colaborado en esta sede con la instalación de varios stands informativos y la exhibición de varios de sus equipos terrestres y caninos.

La clausura del calendario deportivo el domingo sirvió para reconocer a los equipos más destacados de esta octava edición. En el apartado deportivo, Real Betis, Celta Integra Zelnova y Cultural y Deportiva Leonesa se han alzado como campeones en el ámbito deportivo de los grupos Respeto, Deportividad y Compañerismo respectivamente.

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Además, Real Racing Club, Real Sociedad Fundazioa y UD Ibiza recibieron los trofeos de Fair Play como líderes de los tres grupos de competición, reforzando el papel central de los valores dentro de una liga que mantiene intacta su esencia: competir, convivir y disfrutar, tras el paso de la competición por Tarragona, Cádiz, Gijón, Granada, Burgos y Madrid, y con más de 250 encuentros disputados.

La ceremonia de clausura arrancó la despedida a los 50 equipos, arropados por sus aficiones, familiares y amigos, quienes fueron nombrados uno a uno para que saludaran desde las gradas. El acto estuvo apoyado por Clemente Villaverde, presidente de la FUNDACIÓN LALIGA; José María Solana, director global de Marca de Moeve; Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid; y Carlos Marchena, embajador de LALIGA. A ellos se sumaron representantes institucionales tanto de LALIGA y su Fundación, así como de las marcas asociadas al proyecto.

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