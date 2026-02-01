Nueve muertos en un accidente de autobús en Turquía

Nueve personas han muerto y 21 han resultado heridas al volcar un autobús de pasajeros que ha caído por un barranco en el distrito de Dösemealti, en la provincia de Antalya, en el suroeste del país.

El autobús cubría una ruta entre Tekirdag y Antalya cuando chocó contra los guardarraíles y cayó por un terraplén. Efectivos sanitarios, de bomberos, de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias, de la Gendarmería y de la Policía acudieron al lugar, informa la agencia de noticias oficial turca, Anadolu.

El gobernador de Antalya, Hulusi Sahin, ha explicado que el accidente ocurrió en torno a las 10.20 horas de la mañana de este domingo y ha anunciado una investigación técnica sobre las causas del accidente. "El firme estaba mojado y había también niebla. No es un lugar para ir deprisa, pero parece que el autobús lo hacía", ha apuntado.

Sahin ha explicado que entre los fallecidos estaba el conductor, Izzet Karaagaç, y ha destacado que hay siete heridos en estado crítico.